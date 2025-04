Paro de la CGT: Gobierno amenaza con avanzar con las reformas laborales que quedaron pendientes

En las previa del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, cuestionó la medida de fuerza y aseguró que, cuando tenga mayor cantidad de bancas en el Congreso, el Ejecutivo nacional va a avanzar con las reformas laborales que quedaron pendientes del DNU 70.

«La CGT sale a hacer un paro porque sabe que se vienen reformas en este tema (laboral), y cuando en el Congreso tengamos el número suficiente, vamos a volver a plantear aquellas reformas que planteamos en el DNU 70 y que con una medida cautelar se paralizaron», anticipó Francos.

En diálogo con las radios Mitre y Rivadavia, el ministro coordinador calentó la previa del paro general convocado por la central obrera y aseguró que la sociedad juzgará si los dirigentes sindicales tienen representatividad o no.

«Es un poco difuso el temario de la convocatoria para mañana. Supongo que si cuestionaron a la UTA por no adherir al paro, es porque no se sienten seguros», chicaneó Francos, aunque los gremios de los colectivos atribuyeron su decisión a que están bajo conciliación obligatoria dictada por el Gobierno de Milei.

Según dejó en claro el funcionario, al Ejecutivo nacional no le preocupa el paro de la central obrera: «La sociedad juzgará si los dirigentes sindicales tienen representatividad o no. El tema de los contratos laborales sí le preocupa a la dirigencia gremial y tendremos que conversar con ellos. Entre los países emergentes, la Argentina está en condiciones de cumplir sus compromisos. El mundo nos mira como un lugar para invertir, pero la ley de contrato de trabajo es una traba que tiene el país. A los empresarios les preocupa esto».

Al retomar la idea de impulsar reformas en el ámbito laboral, el jefe de Gabinete precisó: «Que no lo hayamos podido tratar, en el caso del DNU 70 por una medida judicial y en la Ley Bases porque sabíamos que no contábamos con el apoyo para hacer las reformas, no quiere decir que no lo tengamos en mente y que no lo queramos poner en la discusión parlamentaria en el momento que tengamos el apoyo suficiente».

«¿Cuál es el temor que tiene la política? El temor es que el presidente Milei obtenga muchas bancas en las elecciones de octubre, que la gente lo apoye porque esté viendo todos estos avances que venimos haciendo en la macroeconomía, que obtengamos representaciones importantes y ya no seamos ese bloquecito chiquito en Diputados y en Senadores sino que tengamos una representación que nos permita avanzar en otras reformas que la Argentina necesita. Tenemos claro que las pequeñas reformas laborales que hicimos todavía no alcanzan para poder solucionar las dificultades que genera la ley de contrato del trabajo en Argentina», subrayó.

En clave electoral, el ministro aseguró que «todos tratan de desprestigiar al Gobierno o intentan hacer caer su imagen porque saben que es muy alta y que vamos a tener una representación parlamentaria mucho mayor a fin de año».

«Cuando tengamos esa (mayor) representación vamos a estar en condiciones de poder plantear reformas que hoy, por número, no hemos podido hacerlo. Lo que piden los inversores cuando vienen a la Argentina es tener condiciones que hagan competitivas sus inversiones», agregó.

Para Francos, «no hay ningún hecho diferente o particular que se haya planteado como para que se haga la convocatoria» de la central obrera y explicó los motivos por los que considera que la CGT convocó al paro. «Se reunió el día de la marcha con movilización de los barras. Ese día hubo una violencia por parte de estos grupos y por supuesto la represión legal de las fuerzas de seguridad, que hizo que la CGT se sintiera desubicada», argumentó.

«El salario real viene creciendo, la economía real viene creciendo, y la pobreza viene bajando. Todos los índices son positivos. La CGT toma previsiones por estos otros temas que se van a venir, que son las propuestas de reformas laborales que vamos a hacer cuando tengamos los apoyos suficientes, incluyendo el tema de las contribuciones solidarias que son un costo para las empresas y no benefician a los empleados», reiteró.

A modo de cierre, Francos disparó: «Hay muchas reformas que hay que hacer todavía y creo que la CGT se quiere posicionar de un lado distinto. El otro día vi un cuadro que establecía cuántos años llevan los secretarios generales en sus cargos y están todos arriba de los 30 años».

«Son 30 años continuos de secretario general de su gremio. Eso tampoco es democracia sindical. Es un tema que también tendrá que tratarse: cómo se renuevan los dirigentes sindicales. Son los temas que tenemos que plantearnos para los siguientes debates con el sector sindical», concluyó.