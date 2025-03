Paro en Universidades Nacionales: docentes y no docentes se unen en reclamo por la falta de paritarias

El secretario general de ADUFOR, Jorge Mora, conversó con el Grupo de Medios TVO sobre el paro de 48 horas que se está llevando a cabo en las Universidades Nacionales de todo el país. Esta medida de fuerza, que involucra tanto a trabajadores docentes como no docentes, así como a la Federación Universitaria Argentina (FUA), responde a una serie de reclamos no escuchados por las autoridades.

Mora explicó que el paro fue convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, un frente que agrupa a los principales actores del ámbito universitario. «Es una manifestación al tratamiento que nos están dando», aseguró, subrayando que los reclamos de los trabajadores no han sido atendidos adecuadamente.

En su intervención, Mora destacó que la principal causa del paro es la falta de lo que se denomina “reuniones paritarias libres”.

Según el dirigente sindical, estas reuniones deberían ser el espacio donde los trabajadores puedan discutir de manera abierta y sin restricciones las condiciones laborales, así como los aumentos salariales correspondientes. Sin embargo, Mora denunció que no se están llevando a cabo de la manera esperada, lo que ha llevado a la decisión de realizar esta medida de fuerza.

El paro de 48 horas está generando un fuerte impacto en las universidades del país, con miles de estudiantes y trabajadores afectados.

Los sindicalistas exigen que el gobierno abra las puertas a un diálogo genuino y respetuoso, que permita avanzar en la resolución de los conflictos laborales que afectan al sector. “Pedimos que se lleve adelante un plan trimestral en base a salarios porque nuestros salarios están por debajo de la inflación y no estamos siendo escuchados”.

Mientras tanto, la medida continuará hasta el día de hoy, en busca de que se escuchen las demandas y se logren avances en las negociaciones.

Esta protesta se suma a las tensiones que, en los últimos años, han acompañado la lucha por mejores condiciones laborales y salariales en el ámbito universitario, reflejando la creciente preocupación por la falta de atención a los derechos de los trabajadores del sistema educativo nacional.

Acatamiento

“Tuvimos un acatamiento bastante importante en algunas facultades en mayor medida que en otras, pero estamos viendo un acompañamiento importante a la medida de fuerza”.