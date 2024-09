Paro nacional de transporte: no habrá colectivos, trenes ni aviones

La Argentina está muy cerca de un paro nacional de transporte, que hará que no circulen colectivos, trenes, aviones ni camiones. La medida se discutió en una reunión de la flamante Mesa Nacional de Transporte que puso una fecha emblemática para la muy probable medida de fuerza.

La medida de fuerza se realiza luego de haber declarado “el estado de alerta y movilización” por parte de los gremios del sector, en repudio a distintas medidas del Gobierno nacional. Entre ellas, la vuelta del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, la declaración del servicio aeronáutico como esencial (que en la práctica implica una limitación al derecho a huelga) y el conflicto salarial en Aerolíneas Argentinas, entre otros.

En un comunicado, los gremios precisaron que los reclamos pasan por “la falta de recomposición salarial; la libertad sindical y la defensa de la Soberanía Nacional sobre los distintos modos de transporte”, además pedir por “la recuperación del salario de los gremios del transporte que perdieron en forma general el poder adquisitivo desde que asumió Milei”.

Según fuentes gremiales, el paro nacional de transporte sería el próximo 17 de octubre, coincidente con el Día de la Lealtad peronista.

Sin embargo, está previsto que previamente se realice un plenario de todos los gremios el 8 de octubre, cuando se ratificará la convocatoria a la medida de fuerza.

Si todo evoluciona como se anunció, el próximo jueves 17 de octubre no tendrá servicio de colectivos, ni trenes ni aviones en toda la República Argentina.

Tras los distintos conflictos que fueron in crescendo en cada uno de los gremios, la semana pasada se anunció la flamante Mesa Nacional del Transporte, “con el objetivo de defender los derechos laborales que garantizan la no precarización de la actividad”.