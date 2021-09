Compartir

Señor presidente no necesitamos que nos paguen un IFE porque no alcanza para nada, lo que queremos es salir libremente a la calle a trabajar como hacíamos antes, que el dinero alcance de una vez, que podamos soñar con vacaciones dentro de nuestro país. La inflación es tan agobiante que vivimos el día a día y así no se puede progresar.

