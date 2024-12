Parte Dengue: se detectaron 20 casos positivos en la última semana

Según los datos arrojados en un nuevo parte informativo provincial sobre la Estrategia de Gestión Integrada de Dengue, en la última semana, se han realizado 5.115 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando 20 de ellos resultados positivos.

Del total, ocho corresponden a la ciudad de Formosa, tres a Belgrano, tres a Riacho He Hé y uno en Mansilla, Laguna Blanca, Misión Laishí, Estanislao del Campo, General Güemes y El Potrillo.

Asimismo, no hay internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital; ni pacientes tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia.

Tampoco existen hemocomponentes transfundidos ni fallecidos por Dengue.

A su vez, se realizaron 109 llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con Dengue.

De esta manera, desde el 1 de enero al día de la fecha, se diagnosticaron 10.444 casos positivos, de los serotipos virales circulantes DEN 1 y DEN 2 y no hubo fallecimientos.

En cuanto a las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, se concretaron 3541 viviendas con control focal (bloqueadas); se visitaron 6.517 de las cuales estaban cerradas 2.219 y en 757 se le negó el ingreso a la brigada sanitaria.

De igual forma, se erradicaron larvas de mosquito en 422 viviendas y se proveyó de 3541 repelentes y larvicidas fabricados por LAFORMED.

Por último, fueron afectadas 359 personas para el control del mosquito en el marco de la logística implementada para las acciones de control del Aedes aegypti.