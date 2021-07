Participación de la UNaF en Jornadas “Universidad y Discapacidad”

Compartir

Linkedin Print

En modalidad virtual, este jueves 1º y viernes 2 de julio se realizaron las XI Jornadas Nacionales y II Internacionales “Universidad y Discapacidad”, actividad auspiciada por la Red Interuniversitaria de Discapacidad (RED) dependiente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La Universidad Nacional de Formosa (UNaF) participo del evento a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Género y Discapacidad, la Prof. Carla Zárate y el estudiante no vidente del Profesorado en Educación Especial Martín Zárate, quienes presentaron el trabajo “Todo lo bueno empieza sin barreras”.

“Tenemos la oportunidad de participar como UNaF en las XI Jornadas Nacionales y II Internacionales en el marco de la accesibilidad en la educación superior y los derechos humanos de las personas con discapacidad, hacia a la construcción de Universidades públicas no excluyentes”, explicó la Prof. Zárate.

Indicó que “presentamos un trabajo que involucra tanto a la Subsecretaría y a todo el equipo que trabaja en la misma, con el fin de dar a conocer nuestra experiencia con Martín”.

Según explicó, el trabajo refiere a “cómo fue mi transcurso en la Cátedra de Análisis y Gestión, donde cuento cómo hago para ir eliminando las barreras existentes, como por ejemplo la accesibilidad en este tiempo de pandemia, la virtualidad, el uso de los dispositivos tecnológicos, entre otros”.

“La Subsecretaría y el equipo me han brindado herramientas para que pueda ir trabajando a la par de los demás”, destacó finalmente.

Compartir

Linkedin Print