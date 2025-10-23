Participación destacada de la UNaF en el Taller Latinoamericano de ARQUISUR 2025

Las docentes de la carrera de Geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Esp. Raquel Allendre y Lic. Melisa Florentín, participaron en carácter de becarias doctorales del CONICET y en representación del Doctorado en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), del Taller Latinoamericano de Investigación y de Posgrados ARQUISUR 2025, realizado los días 22, 23 y 24 de octubre en la ciudad de Santa Fe.

Durante el encuentro, compartieron los avances de sus tesis doctorales en el marco del espacio de intercambio académico, junto a 41 estudiantes de posgrado y 20 comentaristas provenientes de diversos países de América Latina, entre ellos Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay y México.

ARQUISUR está integrada por 34 Escuelas y Facultades de Arquitectura y Urbanismo pertenecientes a universidades públicas de Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile y Uruguay, constituyéndose como un espacio de cooperación académica regional para la formación, la investigación y la extensión universitaria.

Esta participación fortalece los vínculos académicos y de investigación entre universidades latinoamericanas, promoviendo el diálogo crítico sobre los procesos urbanos, territoriales y ambientales que atraviesan la región.