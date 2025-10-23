Las docentes de la carrera de Geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Esp. Raquel Allendre y Lic. Melisa Florentín, participaron en carácter de becarias doctorales del CONICET y en representación del Doctorado en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), del Taller Latinoamericano de Investigación y de Posgrados ARQUISUR 2025, realizado los días 22, 23 y 24 de octubre en la ciudad de Santa Fe.
Durante el encuentro, compartieron los avances de sus tesis doctorales en el marco del espacio de intercambio académico, junto a 41 estudiantes de posgrado y 20 comentaristas provenientes de diversos países de América Latina, entre ellos Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay y México.
ARQUISUR está integrada por 34 Escuelas y Facultades de Arquitectura y Urbanismo pertenecientes a universidades públicas de Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile y Uruguay, constituyéndose como un espacio de cooperación académica regional para la formación, la investigación y la extensión universitaria.
Esta participación fortalece los vínculos académicos y de investigación entre universidades latinoamericanas, promoviendo el diálogo crítico sobre los procesos urbanos, territoriales y ambientales que atraviesan la región.
Participación destacada de la UNaF en el Taller Latinoamericano de ARQUISUR 2025
