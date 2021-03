Partido parejo y victoria de San Lorenzo ante la Unión

Compartir

En un cierre de alto voltaje, San Lorenzo le ganó por 90-87 a La Unión, recuperó su buen semblante y se afirma en los primeros puestos de la Liga. Acuña (16 puntos y 7 rebotes) y Defelippo (19 unidades con 5/7 en triples) fueron los destacados.

San Lorenzo le ganó a La Unión de Formosa por 90 a 87 en un partido que tuvo un momento para cada uno en los dos primeros cuartos –máxima de 11 para los de Santander en el primero 15 a 4 y máxima para los de Cano en el segundo de 14, 52 a 38- y un segundo tiempo donde las cifras se igualaron en el cierre del tercero en 64. Así todo quedó para ser resuelto en el 1 minuto final donde los de Boedo sacaron provecho de su mayor variedad de recursos en ataque.

Defelippo fue vital con 19 puntos, 5 de 7 en triples, con anotaciones vitales para igualar el resultado en el cierre del tercer cuarto. Tucker y Acuña sumaron 16 y en La Unión estuvieron los dos goleadores del partido, Marín con 27 y Giorgi con 24.

6 a 2 en 2 minutos se puso San Lorenzo sumando todas sus anotaciones en la pintura y le iba a agregar su primera conversión de tres con Piñero para irse 9 a 2 obligando al minuto de Cano.

De regreso al juego, luego de un doble de Giorgi, Tucker anotó dos triples en fila para los suyos y la diferencia se seguía ensanchando: 15 a 4 en casi 4 minutos.

Con Giorgi, Marín –triple- y Torres, aprovechando ahora que el rival perdió eficacia en los tiros de tres puntos, La Unión comenzó a recuperar terreno para ponerse 17 a 13 pasada la mitad de la fracción.

El minuto ahora era de Santander y luego de un par ofensivas sin anotar de cada lado, asomó Romano con un doble y Marín con un triple para dejar distancia de tres -19 a 16-. San Lorenzo se iba a reencontrar con los aciertos de tres de la mano de Vildoza -22 a 16-, sumó más Romano, ahora con libres, y la diferencia se volvía a acercar al doble dígito -24 a 16-. Pero en el cierre solo hubo puntos del lado de La Unión con Giorgi como responsable, metiendo dos triples –el segundo sobre la chicharra y desde muy lejos- para llegar al descanso solo a un doble: 24 a 22.

Un doble de Caire en el inicio del segundo empató el juego en 24 y el tercer triple de Giorgi en el partido subía a La Unión 27 a 24. También apuntó y acertó de tres Gamboa y La Unión se sostenía 30 a 26. Iba a sacar 5 con otro acierto de tres, ahora en las manos de Caire -34 a 29- mientras San Lorenzo movía su quinteto para intentar retomar el control. En ese camino anotó un doble largo con Romano pero enfrente seguían cayendo triples: Gamboa sumaba para que la brecha sea de 6: 37 a 31.

Una corrida de 5-0 arrimó a San Lorenzo -37 a 36- pero Torres dio respuestas en la pintura con doble y falta para sostener el mando -40 a 36- a falta de 3,11 minutos.

Con cinco puntos en fila de Marín -45 a 37- los de Cano se sentían cada vez más firmes y llegaron a la diferencia de dos dígitos con penetración de Konsztadt -47 a 37-. El rival no podía sumar ni adentro ni afuera y con el buen trabajo defensivo los de Cano ganaban confianza en ataque. Gamboa dio tres puntos más con doble y libre, consecuencia de la falta, y la brecha era de 13 -50 a 37-. Hernández desde la línea frenó la sequía de los de Boedo con un libre y el cierre vino con un doble de cada lado: Gamboa, para nueva máxima de 14 -52 a 38-, y Piñero para el definitivo 52 a 40 del primer tiempo.

Con protagonismo de Acuña en la pintura, San Lorenzo comenzó el tercer cuarto apretando números -55 a 45- pero La Unión siempre tenía un triple para reponerse –Marín y Giorgi-. A la mitad del parcial estaban separados por 11 -60 a 49- en un pasaje con los dos equipos con baja eficacia y donde los roces fueron creciendo. En ese remolino, San Lorenzo logró bajar la distancia a un dígito -61 a 53- aunque rápido La Unión volvió a subirla con doble de Torres y libre de Marín -64 a 53-.

Defelippo puso encima definitivamente a San Lorenzo con dos triples -64 a 61- cerca del minuto final y con La Unión, trabado en ataque, el cuarto se cerraba con un tercer triple de Defelippo para dejar el partido como al inicio, igualados, acá en 64.

Giorgi y Marín armaron un 4 a 0 en el primer minuto del cuarto final y La Unión seguía arriba -68 a 64-. Respondió con un calco -4 a 0- San Lorenzo y de nuevo estaban a mano –en 68- y tenía que ser Defelippo el que iba a poner a su equipo al frente, de nuevo, con un triple -71 a 68-. Marín contestó de tres y 71 de cada lado.

El elenco de Santander lucía más entero físicamente y el partido dejaba ver eso. Con Romano y Defelippo armó un 5-0 para despegar 76 a 71 mientras que La Unión ya no tenía eficacia en su tiros de tres. De igual manera, y atacando cerca del aro, siguió de cerca: Konsztadt y Giorgi lo dejaron a la mínima -76 a 75- a 5 minutos del final.

A 3,26, un triple de Tucker alejó a los suyos 81 a 75 pero La Unión no se rendía. Doble de Torres y tres libres para Marín que lo acercaron 81 a 80. Y, sin triples, Torres adentro lo puso arriba 82 a 81 aunque contestó Tucker de tres -84 a 82-. Así llegaron al minuto final donde Vildoza fue a la línea con 35 segundos. Dos aciertos y 86-82 y la opción fue buscar de nuevo a Torres ahora sin éxito. Tucker sumó un libre, Marín un doble largo y con 13 segundos estaban 87 a 84 y la pelota para los de Boedo. Aguirre recibió falta para anotar dos libres -89 a 85- y Pais le siguió agregando suspenso con un triple -89 a 87- a 10 segundos. Hubo corte con falta a Piñero que metió uno de dos cerrando el juego con un 90 a 87.

