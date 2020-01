«Pasamos años terribles en el transporte, fue un caos», dijo gerente de Crucero del Sur

Compartir

Linkedin Print

César Aguirre, gerente de la empresa Crucero del Sur, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló luego del conflicto que sufrió el transporte urbano esta semana ya que, ante el atraso en el pago de los sueldos de diciembre, los trabajadores del volante amenazaron con realizar una medida de fuerza si el pago no se realizaba estos días. Tras constante diálogo en la mesa que conforman la Municipalidad, la compañía y los gremios, se acordó saldar los haberes de la totalidad de los empleados, algo que ocurrió en la jornada del jueves desactivando de esta forma todo tipo de protesta.

«En todos los comienzos de alguna gestión nos pasa lo mismo, por ahí estamos acostumbrados a que no, y por ahí ocurre como esto donde gracias a que tenemos un grupo importante que nos ayuda a pasar el mal trago como el de ahora que fue la tardanza en pagar los sueldos y nos han facilitado los fondos», comenzó contando.

De la misma forma se refirió a los 2 meses de atraso del subsidio nacional que la empresa nunca cobró. «Vamos a plantear esta situación ahora, por ahí hay algún entendimiento, tenemos esperanza en poder cobrar eso, quizás la esperanza la tenemos, pasamos años terribles en el transporte, fue un caos poder sostener el transporte en el interior del país y que ahora podamos llegar a un entendimiento de que el pasajero en el interior es el mismo pasajero para Capital y Buenos Aires sería bueno, creo que estamos llegando a buen puerto, hay muy buenas comunicaciones», dijo y acotó que otras ciudades del país también pasan por un complicado escenario incluso sin poder abonar sueldos y aguinaldo, «muchas otras jurisdicciones no pudieron pagar todavía los sueldos, nosotros tuvimos la facilidad de solucionar esto en Formosa y pagar en un día solo día porque el martes fue el 4 día hábil, nos tardamos el miércoles y para el jueves estuvo todo liquidado, es una muy buena resolución teniendo en cuenta que las otras provincias no han cobrado».

Seguidamente Aguirre aseguró que pudieron saldar los haberes de los empleados gracias al apoyo económico del grupo del que forman parte. «Estamos trabajando el equipo con el grupo tratando de resolver esta situación», informó.

También reconoció que hoy necesitarían un subsidio mayor al que venían recibiendo, puesto que han aumentado el combustible, los repuestos que son importados y demás. «Cuando hemos recibido el subsidio de los 15 millones de pesos teníamos un combustible a 32 pesos, hoy estamos adquiriendo un combustible Infinia Diesel a 61 pesos, todo aumentó lo mismo, los neumáticos que son importados, los repuestos de Mercedes Benz, por ahí estamos teniendo un diálogo más fino para poder llegar a un entendimiento», valoró.

Además señaló que toda esta situación del subsidio es evaluada por la Comuna ya que «ellos son el ente que nos representa en el Ministerio de Transporte de la Nación».

Asimismo Aguirre dijo que ya les informaron que la tarifa se mantendrá sin sufrir incrementos durante 120 días, tras anuncio de nación. «Hablamos con la Municipalidad y nos manifestaron que por 120 días no habrá aumentos para cuidar el bolsillo de nuestros clientes, del vecino, no van a dar tarifas», destacó.

Respecto a readecuar las líneas en el transporte urbano de la ciudad, dijo que es algo viable, pero debe ser analizado de manera minuciosa. «Soy muy respetuoso de eso porque por ahí el pasajero está acostumbrado al recorrido de líneas pero es muy sano discutirlo, analizarlo, hacer cambios que sean una oportunidad de mejora, soy muy respetuoso al hablar de cambios, deben ser estudiados de forma pormenorizada y de eso no tengo dudas, hay gente que hoy sabe mucho de transporte en Formosa, trabajamos muy bien, seguramente si deciden retomar el estudio de algunas líneas llegaremos a buen puerto, eso ya depende de la Municipalidad, pero es bueno el análisis de que se debe trabajar en equipo».

Para finalizar destacó el diálogo positivo que mantienen con la Municipalidad y los gremios en la mesa que conformaron para discutir las inquietudes que tengan. «Es muy positiva la mesa de diálogo, nos hemos reunido, incluso esta semana ha sido positiva donde explicamos porqué la demora, plasmamos cómo estaban las otras jurisdicciones donde han aceptado cobrar entre el 17 y el 20 de enero o cobrar en dos veces, desde hace un año y poco más tenemos acostumbrados al conductor de Formosa a ser un conductor en excelentes condiciones, debemos recordar que terminamos el año 2019 sin ninguna deuda con los empleados, somos el único en el país que lo hacemos ante esta situación económica. Córdoba, Corrientes, Chaco está complicada y no pudieron pagar aguinaldos, pero también nos solidarizamos con ellos y sirve para que los conductores vean la situación en la que estamos. Ya hemos hecho saber que la tarifa se necesita, no porque la empresa se va a hacer rica sino que para cargar combustible, que haya neumáticos, es necesaria, pero ya nos han dicho que es un deseo del presidente de congelar las tarifas del transporte, estamos informados de eso».