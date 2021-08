PASO 2021: casi 470 mil electores formoseños están habilitados para concurrir a las urnas

Compartir

Linkedin Print

El juez federal con competencia electoral de Formosa, el doctor Pablo Morán, y la jueza del Tribunal Electoral Permanente (TEP), la doctora Sandra Moreno, se refirieron a diversos aspectos del proceso electoral 2021 de cara a las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebrarán el próximo 12 de septiembre.

Ese día se votará para definir qué candidatos disputarán las elecciones generales del 14 de noviembre, en la cual se elegirán 127 diputados y 24 senadores nacionales.

En ese sentido, el juez federal Morán recordó que el 24 de julio pasado se dio inicio a la campaña electoral con cuatro listas con precandidatos a diputados nacionales.

“Las PASO se van a desarrollar en el mes de septiembre y hemos recibido un protocolo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) acerca de cómo desarrollar los comicios con seguridad sanitaria y evitando la posibilidad de contagio del COVID-19”, indicó el magistrado.

Según precisó, “el protocolo establece que habrá un máximo de ocho mesas por escuela, con un total de casi tres mil centros de votación”.

Son casi 470 mil los electores habilitados que concurrirán al acto eleccionario. “No sólo es un derecho del ciudadano, sino también una obligación cívica, es decir, es un derecho y un deber al mismo tiempo”, acentuó el doctor Morán.

Aclaró que “teniendo en cuenta la pandemia, los ciudadanos positivos a coronavirus o que se encuentran aislados, están exentos de acudir a las urnas”, no obstante, marcó que “por más que no hayan participado en las PASO, pueden acudir a las elecciones Generales”.

“La ley establece que los que no pueden concurrir al acto electoral por alguna enfermedad, cualquiera sea, están exentos siempre que tengan el certificado médico correspondiente, que después lo pueden justificar en la página de la Cámara Nacional Electoral”, puntualizó.

Recordó que “el ejercicio del sufragio es un derecho ganado que tiene la ciudadanía”, dejando en claro que “si las autoridades sanitarias, junto a las policiales, determinan que alguien está violando una cuarentena o un aislamiento, van a tener que actuar por protocolo”.

Opciones

Asimismo, el Juez Federal mencionó que son cuatro las listas que se presentarán en las próximas PASO: tres pertenecen a las alianzas Frente de Todos (FdT) del Partido Justicialista (PJ), Juntos por Formosa Libre y Estamos con Vos, y al partido político Principios y Convicción.

“Entre estas cuatro opciones la ciudadanía debe elegir quiénes serán sus candidatos para diputados nacionales en las elecciones de noviembre”, señaló.

Y puntualizó: “en Formosa no va a haber interna porque todos han presentado una sola lista. Lo que debe lograr el ciudadano es que su candidato obtenga como mínimo el 1.5% del padrón, a fin de poder presentarse como candidato en los próximos comicios”.

Establecimientos

Por otra parte, declaró que “la provincia, a través del Ministerio de Cultura y Educación, cuenta con aproximadamente un 35% más de escuelas que en las elecciones anteriores. Incluso, por primera vez en los años recientes, se estará utilizando escuelas privadas de capital”.

En el caso del interior, “seguimos insistiendo en que se inscriban como autoridad de mesa”, remarcó.

También, solicitó que aquellos que hayan sido designados y que no puedan concurrir por alguna razón, lo hagan saber. “Hay un trámite muy sencillo dentro de la propia Cámara Nacional Electoral, en la cual se excusa subiendo los papeles correspondientes en formato PDF. De esta manera se lo puede reemplazar y realizar este acto democrático con normalidad”, subrayó el magistrado.

Protocolo

En referencia al protocolo que se deberá cumplir al momento de votar, el juez Morán señaló: “No se recomienda el uso de guantes, sí sanitizar las manos permanentemente y deberán utilizar barbijos”.

En este punto, aclaró que las autoridades de mesas, aparte de la mascarilla, utilizaran la máscara facial.

“En lo posible, el DNI sólo será manipulado por el presidente de mesa. En el caso que surja alguna duda, deberá hacerlo el resto de los integrantes”, indicó, ya que “tenemos que priorizar la legitimidad del acto democrático, la expresión de la voluntad popular”.

Padrones

Además, informó que a partir del 13 de agosto se publicará el padrón definitivo. “Lo van a poder consultar en www.padron.gob.ar y ahí van a poder saber en qué escuela y en qué mesa votarán”, aseguró.

“Se va a votar con padrones nuevos, actualizados y depurados –remarcó-. Desde que llegué en noviembre del 2019, hasta a la fecha, ya se han dado de baja a aproximadamente a siete mil personas. El padrón está actualizado al 18 de mayo de este año”.

En esta línea, manifestó: “si alguien ve que al 13 de agosto sigue figurando algún conocido que ya haya fallecido, puede avisar en el Juzgado Federal con la documentación correspondiente, en virtud de que lo que más nos interesa es depurar y tener actualizado el padrón”.

Campaña “amplia”

Por su parte, la jueza Moreno manifestó que, teniendo en cuenta el contexto generado por la pandemia, “prácticamente, toda la campaña se basará en las redes sociales y los medios de comunicación”, con lo cual la misma tendrá “un concepto amplio”, ya que se sumarán a la cartelería, los pasacalles, los afiches y “todos los medios que utilizan los candidatos y los partidos para la captación de los votos y discutir sus propuestas”.

Además “se incorporó el facilitador sanitario”, que es una persona que en nombre del Comando Electoral ayudará en la higiene y sanitización de los lugares, les tomará la temperatura a los ingresantes, entre otros cuidados.

Precisó aquí cómo se procederá si el facilitador detecta que una persona que ingresa al establecimiento presenta alta temperatura corporal: “puede ser un caso sospechoso, por lo que el Juez Federal puede autorizar que esa persona vote en el COA, que es el Cuarto Oscuro Accesible, de modo tal que va a sufragar en el primer salón de la escuela, no circulará por las instalaciones, y se retirará inmediatamente”, consignó, recalcando que luego el facilitador efectuará la sanitización del mencionado lugar.

En cuanto a los fiscales, aseveró a esta Agencia que se trata de tener la menor cantidad de personas posibles in situ en la escuela. Por ese motivo, siguiendo una recomendación de la Cámara Nacional Electoral, “vamos a tratar de acordar con los partidos que se disminuya la cantidad de fiscales al mínimo indispensable, que no estén todos en la escuela, cumpliendo así el aforo que se requiere en cada uno de los establecimientos”.

También se destinará un lapso de tiempo, de 10.30 a 12.30 horas, para la asistencia de las personas con algún tipo de “situación de vulnerabilidad”, aclarando que ello no significa que no podrán acudir en otro momento de la jornada, sino que a los fines organizativos en ese horario tendrán prioridad.

Virtualidad

Asimismo, refirió que la Cámara también prevé que la capacitación no sea presencial, sino que se tome por medios virtuales. Para ello se cuenta con la Secretaría de Medios para la difusión de toda la información.

Para finalizar, esclareció que en algunos establecimientos educativos se aplicará el sistema biométrico de identificación. “Si bien las personas tendrán puesto el barbijo para verificar la identidad del elector, el presidente puede solicitarles que se lo bajen, de modo tal de ver el rostro completo”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print