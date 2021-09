PASO 2021: la Dra. Sandra Moreno brindó detalles sobre protocolo para votar mañana

Compartir

La jueza del Tribunal Electoral Permanente (TEP) de Formosa, Dra. Sandra Moreno, pormenorizó sobre el protocolo que se llevará a cabo mañana, en el marco de las elecciones PASO 2021.

La funcionaria recordó que por la pandemia del COVID-19 “hay un protocolo sanitario que acompañará a todas las medidas que siempre se establecieron en relación a las elecciones, que incluye el uso del barbijo, alcohol en gel y las demás disposiciones”.

Además, remarcó que “se incorporó la figura del facilitador sanitario, que es un personal de las fuerzas de seguridad que, tal como lo informó el jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29 del Ejército Argentino, teniente coronel Gabriel De Senzi, en su carácter de comandante electoral, estará facultado a tomar la temperatura, poner alcohol en gel en las manos e indicar medidas de seguridad, como por ejemplo el distanciamiento”.

A su vez, refirió que cuando el elector acceda a su mesa de votación, la novedad es que ya no le entregará su DNI al presidente de mesa, sino que lo exhibirá. “Puede hacerlo frente a las autoridades o los fiscales que así lo requieran, quienes también pueden pedir que el elector se baje el barbijo unos segundos para poder verificar la identidad”, consignó la misma.

Luego se le entregará el sobre para que el elector pueda emitir su voto. Una vez dentro del cuarto oscuro, aconsejó no tocar todas las boletas, sino ir directamente a la que se desea elegir.

De igual manera, recomendó no mojar el sobre con saliva para cerrarlo, por cuanto éste es un medio de transmisión de enfermedades. “Se puede meter la solapa para adentro o, en el caso que quieran pegar el sobre, deberían llevar una boligoma o algún gotero con agua que active el pegamento de los sobres”, puntualizó.

Aclaró ello debido a “un audio erróneo que estuvo circulando y que generó preguntas con respecto a esa situación”.

Tras salir del cuarto oscuro, el votante introducirá el sobre en la urna, con lo cual “no habrá ninguna posibilidad de que se haga una impugnación o que se viole el secreto del voto”.

Con el sobre ya en la urna, se invitará al elector a que firme, por lo que sugirió llevar una birome propia. “En el caso de que no lo haga, se le entregará al elector una sanitizada con alcohol. Después de firmar, se debe agarrar el DNI y el troquel –que es la constancia del sufragio- y retirarse inmediatamente, evitando aglomeraciones y permitiendo el ingreso de otros electores”, acotó la funcionaria.

Más escuelas

Asimismo, la doctora Moreno afirmó que debido a la situación sanitaria se aumentó la cantidad de escuelas para votar y disminuyó el número de mesas para evitar la aglomeración de personas, de manera que pidió chequear el padrón electoral antes de ir a sufragar.

“No solamente estarán las autoridades y los electores, sino también los fiscales de mesa y los generales, porque no se les puede prohibir a los partidos políticos, las alianzas y los candidatos controlar y verificar sus elecciones, así que van a estar presentes”, afirmó.

Del mismo modo lo harán las fuerzas de seguridad, el delegado judicial y el facilitador sanitario, confirmando que “el Juzgado Federal ha autorizado a la figura del observador, que es un representante de la Defensoría del Pueblo, el cual suele estar presente en las etapas preelectorales y durante el día de las elecciones para justamente más garantías y transparencia”.

“El padrón actual es de 468.299 electores, de los cuales 13 mil son jóvenes. Son 1441 mesas de votación que se distribuirán en 309 establecimientos educativos”, detalló, recordando que los adultos mayores de 60 años y personas con alguna enfermedad inmuno-depresivas o comorbilidades tendrán prioridad para votar entre las 8.30 y las 10.30 horas.

“En esta etapa democrática, lo más importante es poder ser candidato y elegir a las autoridades”, concluyó.

