PASO: Carbajal volvió a pedir un debate público entre los precandidatos

El Grupo de Medios TVO, dialogó con el precandidato a diputado nacional de “Juntos por Formosa Libre” Fernando Carbajal quien pidió un debate público en Canal 11 entre los precandidatos; además chicaneó a su contrincante del Frente de Todos, Ramiro Fernández Patri a quien acusó de tenerle “miedito”.

“Estamos en contacto directo con la gente recibiendo el apoyo y sus inquietudes. Tenemos esta doble metodología de caminar por algunos barrios y también en los semáforos hablar con los conductores, lo cual nos permite un contacto más fluido con los ciudadanos”, comenzó diciendo.

Seguidamente, pidió un debate en canal 11 entre los precandidatos, en el marco de las PASO. “Me parece que es factible un debate en el canal estatal, que está solventado con fondos públicos por lo cual se aplica la ley nacional de radiodifusión que obliga a tener contenidos democráticos y promover el debate, entonces me parece interesante que sea desde el canal oficial que se promuevan las ideas”, aseveró.

“Lamentablemente hasta ahora no tuve respuestas, pero estoy esperando porque supongo que la voy a tener de manera formal, más allá de que el candidato Fernández Patri ya ha dicho que no tienen interés en debatir y siempre tiene algún problema, me parece que es más ‘miedito’ que otra cosa porque no se anima a confrontar ideas”, continuó el ex juez federal.

Asimismo, agregó que “quiero que me explique en qué consiste el famoso modelo formoseño, porque yo lo que veo en el mismo es exclusión, pobreza, marginalidad, faltad de producción, e industria. Entonces si ese es el Modelo Formoseño vamos a sentarnos a discutir, ya que él dice respetar ese modelo que se haga cargo”.

“Creo que no quiere debatir porque no se anima a defender lo indefendible, entonces va y se limita a hablar de mi en todos los reportajes que escuché y yo lo que quiero es que debatamos cuáles son las ideas”, lanzó y agregó que “de nuestra parte tenemos muy claro que vamos hacia una democracia participativa que requiere en estas elecciones ponerle un freno a este gobierno”.

“Los otros proyectos de los cuales vamos a trabajar en el Congreso ya lo hemos explicado. Pero lo que tenemos que discutir es cuál es el Modelo de provincia. Desde mi espacio queremos el modelo democrático y participativo”, dejó en claro Carbajal.

