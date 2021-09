PASO: el juez Morán estimó que el escrutinio definitivo “puede ser bastante rápido”

Compartir

El juez federal con competencia electoral Pablo Fernando Morán explicó cómo será el escrutinio definitivo, que iniciará este martes 14 de septiembre, correspondiente a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) celebradas el domingo último.

El magistrado confirmó que luego de atravesar la provincia, la última urna proveniente del oeste provincial arribó a la madrugada al SUM de la Escuela N°66. “Hay una trazabilidad desde que salen del juzgado a cada centro de votación y volvieron hoy a la madrugada, están guardadas, esperando el escrutinio definitivo que comenzará el día de mañana martes a las 18 horas” comentó.

Sobre el acto escrutinio definitivo dijo que los participantes deberán cumplir normas sanitarias por el COVID-19. Para ello, se dispondrán ocho mesas de escrutinio y por cada lista se permitirá la permanencia de 10 fiscales, apoderados de partido o de lista, más el personal del juzgado y del Comando Electoral.

“Puede ser bastante rápido, para miércoles o jueves podríamos tener los resultados, estamos a la espera, tenemos un plazo legal que vence mañana por impugnaciones o planteos judiciales para resolver, lo cual obviamente puede llegar a demorar” explicó.

“Por los datos provisorios que tengo, las cuatro listas han superado el porcentaje mínimo requerido” para participar de las elecciones generales, expresó.

Supervisión

Dijo Morán que personalmente estuvo en el Regimiento para reunirse con el coronel Gabriel Jorge De Senzi, jefe de la unidad militar en su carácter de comandante electoral provincial, responsable de la custodia y seguridad del acto comicial de este domingo.

“Estuve en el Regimiento con todas las fuerzas, Policía Federal, Policía Provincial, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional, Ejército Argentino, Prefectura Naval Argentina, todos los oficiales de enlaces de las fuerzas, sus jefes, coordinando y ellos en perfecta colaboración con el Comando Electoral” destacó.

Sobre la jornada comicial precisó que “no hubo mayores incidentes, algún pequeño incidente que ocurrió se pudo coordinar rápidamente su solución, así que puedo decir que trabajamos muy coordinadamente con el Coronel De Senzi y la gente del Comando Electoral, así como la Secretaria Electoral y el Correo Argentino” precisó.

Sin novedades en el río

Informó además el juez federal con competencia electoral que se trasladó hasta la Prefectura Formosa, sede del puerto local, para supervisar el operativo de seguridad que llevó adelante esa fuerza.

“Me interioricé del operativo que hubo en el rio, sin ninguna novedad en cuanto a la posibilidad de que ingrese alguna persona desde la vecina República del Paraguay hacia nuestro país en el día de ayer” comentó para agregar que la fuerza desplegó seis lanchas, con personal armado tanto en jurisdicción de Formosa, como de Pilcomayo.

Qué es el escrutinio definitivo

Es aquel que hace la Justicia Nacional Electoral. Comienza 48 horas después de la finalización de las elecciones, se realiza a partir de las Actas de Escrutinio de cada mesa, y es el que produce los resultados de la elección a partir de los cuáles se distribuyen los cargos en juego. A diferencia del escrutinio provisorio, el escrutinio definitivo abarca todas las mesas habilitadas para la elección.

Las agrupaciones intervinientes en la elección pueden designar, aquí también, fiscales con derecho a asistir a todas las operaciones del escrutinio y examinar la documentación. El Código Electoral Nacional no impone un plazo para su finalización, salvo en el caso de la elección presidencial con un plazo de no más de diez días corridos.

En este escrutinio, cada junta electoral analiza mesa por mesa de cada distrito que le corresponde y cada una de las actas elaboradas por las autoridades de mesa, y se verifica: si el acta fue o no adulterada, si el acta tiene o no defectos sustanciales de forma, si se acompaña por todos los demás actas y documentos correspondientes, si se admiten o rechazan las protestas.

Además, si el número de quienes votaron coincide con el número de sobres enviados por la autoridad de mesa, si los votos recurridos e impugnados son finalmente válidos o no. De ser válidos no se los computa por mesa sino en conjunto por sección electoral.

