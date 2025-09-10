Paso Ferroviario: bomberos extinguieron el incendio de un local gastronómico

Integrantes del Cuerpo de Bomberos extinguieron el incendio de un Food Truck en el paseo ferroviario, que estaba cerrado en el momento del siniestro.

La intervención tuvo lugar el martes último, a las 21:30 horas, cuando integrantes del Destacamento Vuelta Fermosa realizaban recorridas por el sector y constataron la situación. De inmediato se solicitó la presencia de los efectivos del Cuerpo de Bomberos, quienes extinguieron el fuego.

Luego uniformados de la Comisaría Seccional Primera y de la Dirección Policía Científica realizaron las diligencias procesales y documentaron el lugar, con la colaboración del personal de la Zona Uno del Comando Radioeléctrico Policial.

Después el perito de Bomberos estableció que el caso reviste características accidentales por desperfecto eléctrico, que provocó daños materiales.

Por el caso, se inició un expediente con intervención de la Justicia provincial.