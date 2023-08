PASO: oficinas del Registro Civil de la provincia atenderán para entregar DNI tramitados

La directora del Registro Civil de la provincia, la doctora Mirta Retamozo, brindó algunos detalles a tener en cuenta en las elecciones de las PASO de este domingo 13 de agosto.

Según se informó que “al no modificarse el Código Electoral, se puede votar con cualquier documento”.

“Puede ser la libreta cívica, de enrolamiento, el DNI tapa verde o la libreta celeste que venía con un documento tarjeta”, en este punto, aclaró que “si bien esta tiene la leyenda de que no es válida para votar, de igual manera pueden hacerlo”.

También, subrayó que es de suma relevancia que esta información manejen las autoridades de mesa, “porque en las elecciones pasadas se registraron algunos problemas con este tipo de documento”.

Del mismo modo, aclaró que en el caso de que “el votante tenga un DNI que no figure en el padrón, también es válido para emitir el voto”.

Sí remarcó que no está habilitado para sufragar el DNI digital.

Por otra parte, comentó que “se están recibiendo documentos y que las puertas de las oficinas del Registro Civil de toda la provincia estarán abiertas de 8 a 17 horas”.

Como dato relevante, señaló que “es muy importante que se fijen en la página del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, ya que allí estarán los links para ver dónde está el DNI que se busca y cuál es el último ejemplar”.

“También si ingresan a tramites.renaper.miejemplar podrán acceder a la información de cuál es el último ejemplar”, acotó la funcionaria.

Por cualquier situación o consulta, pueden comunicarse al 3704 294054, añadió.

Por último, afirmó que “los Juzgados de Paz estarán abiertos de 8 a 18 horas para aquellos electores que tengan algún problema con el DNI o pérdida del mismo”, cerró.