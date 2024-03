Passerini volvió a marcar con la casaca de Belgrano en el 2-2 ante el Ferroviario

Central Córdoba y Belgrano empataron 2-2 en un entretenido encuentro que cerró la fecha 10 de la Copa de la Liga. En Santiago del Estero, la igualdad no le sirve a ninguno de los dos, ya que quedaron lejos en la Zona B que brinda una clasificación a los cuartos de final.

Central Córdoba y Belgrano empataron 2-2 en un entretenido juego correspondiente a la fecha 10 de la Copa de la Liga. En el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Santiago Laquidaín y Thiago Nuss convirtieron para el Ferroviario, mientras que Lucas Passerini y Ulises Sánchez lo hicieron para el Pirata. El árbitro fue Jorge Baliño y televisó TNT Sports.

La primera etapa fue realmente entretenida. El primero en avisar fue Central Córdoba cuando al minuto de juego tras un centro perfecto de Oscar Garrido, Santiago Laquidaín remató forzado por arriba. Siete minutos más tarde, Belgrano respondió con el gol: Matías Marín primero sacó un disparo cruzado que Ingolotti pudo despejar, pero la acción continuó con Barinaga tomando el rebote antes de que la pelota saliera y luego de descargar y picar al fondo, asistió de gran forma al goleador Lucas Passerini que solo tuvo que empujar.

El conjunto local no se desesperó y volvió a llevar peligro al arco rival. Tras un gran centro de Laquidaín, Tomás Molina conectó de cabeza apenas desviado. Hasta que a los 18′ llegó al merecido empate y quién sino, por obra del defensor marplatense con un “planchazo” a la pelota, tras un envío de Fernando Torrent. Un minuto después, otra vez Laquidaín recibió en la puerta del área y tiró a colocar, con la mala fortuna de que la pelota pegó en el travesaño.

El encuentro se tornó de ida y vuelta y los errores defensivos generaban constantes acciones de peligro. A los 22′, Passerini anotó un gol, pero el mismo estuvo bien anulado a instancias del VAR por offside. Hasta que a los 33′, Ulises Sánchez convierte el segundo, luego de un buen rebote de Passerini para Ibacache, quien la paró de pecho y asistió al mediocampista para que se llene la boca de gol.

Tras irse al descanso, en el complemento ambos equipos continuaron de igual manera. Al minuto, el Ferroviario casi lo empate con un disparo forzado de Thiago Nuss por el segundo palo. A la jugada siguiente, Tomás Molina quien recibe de Garrido un gran pase filtrado y remata al gol, pero la pelota pega en el palo y sale por un costado.

El Pirata respondió de contragolpe con una gran habilitación de Ulises Sánchez para Passerini que picó en soledad pero increíblemente la pelota le queda atrás y Sebastián Valdez alcanza a bloquearlo, para que luego Luis Ingolotti controle con sus manos el balón.

Hasta que a los 15′, llegó el merecido empate de Central Córdoba: otra vez una de las figuras del partido, Laquidaín, participó con un centro perfecto para que en el segundo palo ingrese Thiago Nuss para igualar el pleito. Pudo ganarlo a los 26′ con un gran tiro libre de Kevin Vázquez, que encontró una mejor respuesta de Nahuel Losada. Los minutos finales transitaron más con el miedo a perder y por ello casi no se atacaron.

Aunque entregaron un gran partido, los equipos dejaron pasar una gran oportunidad de sumar de a tres para acercarse a los primeros lugares de la Zona B y evitar quedar afuera de la pelea al ingreso a los cuartos de final de manera temprana. El Ferroviario ahora suma 9 puntos y se ubica en el décimo puesto, mientras que el Pirata marcha 13° con ocho unidades.

De cara a lo que resta del campeonato, Belgrano irá contra Lanús en Barrio Alberdi, visitará a Tigre, viajará a Santa Fe para enfrentarse a Unión y finalizará el fixture contra Racing como local. Por otro lado, Central Córdoba tendrá cruces complicados ante el Tatengue (V), Racing (L), Estudiantes (V) y San Lorenzo (L).