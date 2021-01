Pastoril: múltiples acciones conjuntas para prevenir el dengue

Compartir

Las brigadas sanitarias del Ministerio de Desarrollo Humano, abocadas a la prevención del dengue, siguen trabajando de manera ininterrumpida para difundir, concientizar e instruir a la población formoseña, sobre las medidas que deben cumplirse diariamente para prevenir el dengue.

Por estos días, se fortalece las labores preventivas en la localidad de Pastoril, donde pusieron énfasis en el uso del larvicida Bacivec para el control de focos, Cabe destacar que, el trabajo se lleva adelante de manera interinstitucional, con la colaboración de agentes de la municipalidad local y el personal del centro de salud.

Las visitas en los domicilios, implican también el control de recipientes donde usualmente se alojan los mosquitos para poner sus huevos y reproducirse, como los reservorios de agua (tanques, cisternas, aljibes, cántaros) y cualquier objeto que tenga forma ahuecada, donde pueda acumularse agua limpia quieta como, por ejemplo los floreros, baldes de desagotes, comederos y bebederos de mascotas, etc.

Al respecto indicaron que, “es un trabajo barrial, se recorre casa por casa, para concientizar y explicar, con demostraciones prácticas, a los vecinos sobre las medidas que deben cumplirse para evitar en el ambiente la presencia de los mosquitos y, por consiguiente, la enfermedad del dengue”.

“Los brigadistas revisan minuciosamente cada rincón de las viviendas, especialmente los patios. Les muestran a las familias cómo tienen que aplicar el larvicida en cada recipiente, para matar las larvas y evitar así que se desarrollen mosquitos adultos, los cuales pueden picar y transmitir la enfermedad”.

“La gente aprende cómo debe hacerse la aplicación y cada cuánto tiempo, para que ellos mismos puedan continuar haciéndolo diaria, correcta y adecuadamente logrando así mayor efectividad”, aseguraron.

Desde el Departamento Vectores, recordaron que, en distintos puntos de la provincia, se lleva adelante el mismo trabajo para reducir los índices de infestación por Aedes, “teniendo en cuenta que estamos en la temporada más alta, donde los días de alta temperatura y humedad, reúnen las condiciones ideales para la reproducción de los mosquitos. Entre todos debemos trabajar para que esto no suceda”.

En este marco recordaron que “eliminar los criaderos es siempre la opción más efectiva, pero también el uso del larvicida es una medida que debemos agregar para matar al mosquito en su etapa de larva, antes que llegue a su fase adulta, es decir, cuando vuela y pica”.

El larvicida Bacivec es un insecticida biológico específico para el control de larvas del mosquito Aedes aegypti. Se entrega a la comunidad de manera gratuita, sin costo alguno. No causa ningún tipo de daño, ni está contraindicado para humanos ni para otras formas de vida (mariposas, abejas, pájaros, peces, plantas). Es totalmente inocuo y no cambia el sabor, olor o color del agua.

