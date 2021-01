Pastoril reforzó los controles de ingreso y prohibió los encuentros deportivos

Compartir

Linkedin Print

En Colonia Pastoril, tras los dos casos positivos de COVID-19 detectados, la Comuna tomó medidas en el marco de la etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio en la que se encuentra la localidad. Así lo señaló el presidente de la Comisión de Fomento Renzo Parra, quien además refirió que las personas que dieron positivo se encuentran internadas cursando la enfermedad en el Centro de Atención de la Salud Nº 1 (CAS) del Estado Cincuentenario de la ciudad de Formosa.

Sobre los casos detectados, declaró que “se trata de personas que fueron identificadas por contacto estrecho de personal de la Estancia Guaycolec, en consecuencia ya se encontraban en aislamiento desde el 4 de enero pasado”.

A su vez llevó tranquilidad tanto a la población como a los proveedores en cuanto a la provisión y el abastecimiento de productos al señalar que Pastoril “es un pueblo que prácticamente depende de la ciudad capital y de los comercios mayoristas de la localidad de Riacho He Hé y Laguna Blanca”.

Por esta razón, recordó el funcionario que desde el inicio de la pandemia se han dispuesto medidas que “no se han levantado en ningún momento” por parte del Consejo Provincial COVID-19, como ser la clausura de todos los accesos secundarios al pueblo, donde se montaron allí un control municipal policial de todas las personas que ingresan a la localidad.

Refirió que ese control está vigente y que a partir de que Formosa capital retrocede a Fase 1: “Es más estricto, es decir, no solamente estaba para sanitizar a los que ingresaban sino también registrábamos todos los vehículos que salían de la localidad y que entraban”.

Además, en esta tarea se registraba tanto al chofer del vehículo como a los acompañantes, siendo trabajo en conjunto con la Policía y el centro de salud local.

En ese marco, anunció que “Pastoril hoy no está en Fase 1, seguimos en la etapa de distanciamiento social, pero hemos dispuesto medidas por lo que quiero pedir a todos los pastorileños y pastorileñas que tomemos conciencia, que nos solidaricemos con las personas que dieron positivo”.

Detalló que las medidas que se dieron a conocer en la jornada del miércoles 13, fue la suspensión de los encuentros deportivos, “porque este un pueblo muy chico donde un partido de fútbol que es habitual en todos los pueblos del interior reúne muchas personas sobre todo a la juventud. Por eso se prohibió hasta el 23 de enero”, explicó Parra.

En tanto, está permitido las caminatas y poder andar en bici, en determinada franja horaria, de manera individual, en cercanía al domicilio.

Seguidamente, el jefe comunal destacó y agradeció la labor de la Policía que “está trabajando a la par nuestra y nos da la seguridad de que la gente pueda cumplir con esta etapa de la pandemia, al igual que el centro de salud”.

Sobre el final, subrayó que “de ahora en adelante como comunidad tenemos la gran responsabilidad de cuidarnos y tomar todas las medidas de prevención para que en lo posible no tengamos más casos de coronavirus”.

Compartir

Linkedin Print