Patentamiento de autos: Formosa, entre las cuatro provincias con desempeños más débiles

En octubre de 2021, los patentamientos de automóviles a nivel nacional fueron por un total de 27.513 unidades, mostrando una caída del 26,6% a nivel interanual, siendo el segundo descenso consecutivo, mientras que, respecto al mes anterior, también sufrió una caída que fue del -13,8%, siendo la tercera consecutiva en este análisis. Formosa se encuentra entre las cuatro provincias con menores desempeños en lo que va del año.

La situación de crisis de producción de microchips a nivel mundial, sumado a las decisiones de restricciones de importaciones a nivel local, llegaron al sector automotriz a un escenario de demanda creciente que la oferta no logra satisfacer. No existe cantidad suficiente de unidades en venta para cubrir la demanda de 0km, y ello genera que continúe la merma en la cantidad de ventas. A su vez, esta situación de contracción de los patentamientos, generó también que las proyecciones para el total del 2021 hayan bajado de las 450 mil unidades originalmente estimadas, a 390 mil para fin de año.

Si bien la situación internacional de escasez de microchips para fabricar vehículos impacta de igual modo en todo el mundo, la política restrictiva de importaciones implementadas por el gobierno nacional afecta directamente a empresas argentinas (principalmente, autopartistas, que en su mayoría son pymes), al punto de poner en riesgo no solo la producción, sino también los puestos de trabajo en la industria automotriz. Ese es el principal reclamo del sector: aducen tener locales vacíos, sin unidades a la venta, con lista de esperas de más de seis meses, plantas paralizadas y suspensiones de personal, ante la imposibilidad de producir y de vender, por escasez de unidades.

Al analizar los datos por regiones del país, se observa que en la comparación interanual (vs octubre 2020), el desempeño fue negativo para todas ellas. En ese contexto, tres regiones sufrieron descensos inferiores a la media nacional (NEA, CABA-PBA y NOA, en ese orden), mientras que las tres restantes cayeron en niveles superiores a la misma (Pampeana, Cuyo y Patagonia, en ese orden).

En la comparación mensual, la situación no cambia: no solo todas las regiones cayeron, sino que además lo hicieron, en todos los casos, por encima de los diez puntos porcentuales. Nuevamente, tres regiones caen por debajo del nivel nacional (NEA, PBA-CABA y Pampeana), y otras tres lo hicieron por encima (NOA, Patagonia y Cuyo; ésta última con caída superior al 20%).

Desempeño interanual

por provincias

El escenario nacional muestra que todas las jurisdicciones registraron caídas interanuales durante octubre, aunque en diferentes magnitudes: en un extremo, el menor descenso se observó en Santiago del Estero (-7,1%), única en tener caída de un dígito. En la otra punta, Río Negro tuvo el mayor retroceso, siendo la única además en superar los 40 puntos porcentuales (-43%).

Si bien hay cierto equilibrio en los niveles de descenso, son mayoría las que lo hicieron por encima del nivel nacional (14 jurisdicciones).

Desempeño mensual

por provincias

En la comparación contra el mes previo (vs septiembre 2021), la situación es también altamente negativa, pero con la diferencia de una provincia tuvo incrementos: La Rioja, con +5,3%, aunque en valores absolutos implica apenas 8 nuevos patentamientos, lo cual no impacta sobre la situación nacional general.

En relación a las 23 jurisdicciones que registraron bajas, ocho de ellas tuvieron caídas de un dígito, con Entre Ríos mostrando la más leve (-4,9%); por su parte, en el otro extremo del ranking, dos provincias tienen caídas superiores al 30%, con San Luis registrando la más importante (-36,4%).

Resultados acumulados

enero-octubre 2021

A nivel nacional, los patentamientos de autos acumulados entre enero y octubre de este 2021 totalizan 335.003 unidades, y crecen un 16,7% interanual. Por supuesto, el impacto de las bajas bases de comparación, sobre todo del período marzo-abril, fue clave para sostener este incremento.

En ese escenario, todas las jurisdicciones muestran resultados positivos, y son doce las que crecen por encima de la media nacional. En ese lote, lidera Tierra del Fuego (+30,9%), seguida por CABA (+26,4%) y Chaco (+23,3%).

Río Negro y Neuquén son las provincias que muestran los desempeños más débiles, sin poder llegar siquiera al 5% de incremento acumulado.

Patentamiento de motos

En lo referido a motovehículos, en octubre de 2021 los patentamientos a nivel nacional fueron por un total de 37.681 unidades: crecieron 26,5% contra el mismo mes del año anterior; pero comparado contra el mes anterior, sufrió una caída del 6,9%.

Al analizar los datos por regiones del país, se observa que en la comparación interanual (vs octubre 2020), todas mostraron alzas: la más fuerte, por segundo mes consecutivo, se observa en Cuyo (+37,7%); en segundo lugar, se ubica la Patagonia (+34,6%). El NEA, por su parte, mostró el incremento más débil (+17,1%, la única región que no llegó a superar los veinte puntos porcentuales de suba).

En la comparación mensual, sin embargo, la situación es distinta: salvo el NOA (crece 0,7%), todas las demás regiones registraron descensos contra lo operado en septiembre. CABA-PBA, en este marco, mostró la mayor caída (-9,7%).

Desempeño interanual

por provincias

El escenario nacional muestra que veintitrés jurisdicciones registraron alzas interanuales durante octubre: Santa Cruz, San Juan y Catamarca (con +86,8%, +70,6% y +56,6%, respectivamente) registraron las mayores subas. Por el contrario, solo una jurisdicción sufrió caídas en este mes: la CABA, con -2,4%, siendo el segundo mes consecutivo donde se observa idéntica situación.

Desempeño mensual

por provincias

En la comparación contra el mes previo (vs septiembre 2021), la situación es distinta: apenas cinco provincias tuvieron subas y otras diecinueve jurisdicciones cayeron.

En ese marco, Tucumán lideró el lote de provincias con alzas (+17,1%), mientras que Tierra del Fuego protagonizó la mayor caída (-25%). Junto a esta, otras cinco provincias sufrieron descensos de dos dígitos.

Resultados acumulados

enero-octubre 2021

A nivel nacional, los patentamientos de motos acumulados entre enero y octubre de este 2021 totalizan 321.683 unidades, y crecen un 45,5% interanual. Por supuesto, el impacto de las bajas bases de comparación, sobre todo del período marzo-abril, fue clave para la suba, tal como se detalló para el caso de los autos, a lo que se suma la puesta en marcha de programas oficiales con mayores facilidades para la adquisición de motovehículos, a través de financiación de mediano y largo plazo con tasas blandas.

En ese escenario, todas las jurisdicciones registran resultados positivos en el período detallado, y el podio de mayores incrementos está conformado por San Juan, Jujuy y Santa Cruz (+82,3%, +78,4% y +71,9%, respectivamente).

Por otra parte, CABA y Formosa son los dos únicos distritos cuya variación acumulada no llega al 20%, y de ese modo se ubican al fondo de la tabla.

