A pesar del bono, Autoconvocados pedirá un aumento salarial

La secretaria gremial de Docentes Autoconvocados, Nilda Patiño visitó el piso de Expres en Radio y habló de diferentes temas entre ellos, del pago del bono y medio aguinaldo anunciado por el Gobernador de la provincia, la gremialista adelantó que a pesar del pago de 200 mil pesos, pedirán un aumento salarial al gobierno de Insfrán. “Los docentes estamos muy endeudados”, dijo.

En relación al bono de 200 mil pesos otorgado por el gobierno de Formosa, Patino comenzó diciendo: “lo que nos han dicho nuestros agremiados es que lo que se necesita es un aumento de sueldo que perdure en el tiempo”.

“Los docentes y todos los trabajadores en general estamos completamente endeudados, los ahorros se han evaporado porque hay necesidades y tenemos que cubrirlas. De igual manera hay que decir que todo lo que entre de dinero está bien, pero no es lo que esperábamos”, añadió.

“Nosotros le vamos a hacer una presentación al Gobernador formal donde le pedimos un aumento salarial”, explicó.

Consultada acerca de si considera que en Formosa no hay plata para otorgar esos aumentos, manifestó “eso no lo sabemos porque en la provincia si hay algo que no tenemos es acceso a la información pública, incluso a alguna información que sería beneficiosa hasta para el mismo Gobierno. Hay datos que tienen que ser publicados por ejemplo cuando se realiza la entrega de los útiles escolares a principio de año, hay muchas a las que no le llegan algunos elementos y eso no puede ser así, y que lo mismo se realice con las partidas de comedores escolares porque hay muchos directivos que son bastante pícaros”.

“Lo que nosotros decimos es que el gobierno provincial estará en una crisis producto de lo que sucede a nivel nacional además del mismo vínculo con Nación, lo bueno sería que nos cuenten qué planes tienen para sortear cada una de las cuestiones”, indicó.

Asimismo, explicó “la canasta supera los 800 mil pesos y nosotros tenemos un salario garantizado de $350 mil, es mucha la diferencia. Todas las cuestiones que son planteadas por los docentes, nosotros se lo informamos a Educación, pero acá nadie habla, el ministro de Educación que tenemos habla menos que los otros y ni siquiera firma las resoluciones. Yo voy a pedir una audiencia con Gildo Insfrán o bien le voy a entregar una carta para poner en conocimiento las muchas situaciones que se nos presentan como docentes en la provincia más aún hoy a partir de un sistema informático que se llama SiGEF (Sistema de Gestión Educativa Formosa) que tiene muchos errores y debe ser corregido”.

“Hay que decir que los que sostienen el modelo formoseño son los docentes y encima los persiguen, descuentan por los paros. Tenemos un serio problema con la falta de firma de las resoluciones por parte del ministro Araoz, problemas que traban a los docentes, no entiendo como los delegados zonales no denuncian este tipo de cuestiones”.

Emigración de docentes

Al respecto, la dirigente dijo, siempre hubo una alta emigración de docentes hacia las provincias del sur, pero que antes eran solo aquellos que se recibían y no conseguían trabajo en la provincia, hoy hay gente que está trabajando y se va para otras ciudades. Toda la docencia argentina se ha empobrecido. De igual manera, yo trato de desalentar esa idea en muchos docentes, hay que decir que el trabajo se consigue de inmediato, pero hay que aclarar que muchos dejan su profesión de docentes y se meten a trabajar en otras áreas”.

Quitar la repitencia

Consultada acerca de qué opina acerca de la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires que quitó la repitencia del nivel secundario, dijo “este es el modelo que se impuso en toda la República Argentina. Hace unos años, cuando volvíamos de la pandemia, nosotros denunciamos que se podía aprobar el año con 14 materias pendientes, de hecho que ya no hay repitencia”.

“Estas son medidas que no tienen color político, esto se notó con la votación de la Ley Bases donde cada uno llevó harina a su molino. El modelo educativo que ellos defienden es un modelo donde el alumno no tiene formación académica, lo que va a adquirir son habilidades mínimas en la escuela para incorporarse al mercado del trabajo y obviamente el que tiene otros recursos económicos, su padre le pagará para completar la formación que el secundario no le da”, indicó Patiño.

Señaló también que “los docentes secundarios se la pasan tomando exámenes todos los meses y es el mismo examen siempre, los chicos saben que en algún momento lo van a aprobar porque te cansas de verlo o bien los padres se juntan para pegarle a los docentes. Estamos en un estado de indefensión muy grande”.

Ley de Bases

“Hay una doble vara porque Gildo (Insfrán) hace años que tiene superpoderes y eso está mal, pero ven con buenos ojos que lo tenga(Javier) Milei”, señaló en relación a la Ley de Bases.

Carta al Gobernador

“Quiero decirle varias cosas como ya lo he hecho, creo que Gildo (Insfrán), está grande y en esa disputa que ahora se hizo evidente porque quieren su cargo y hay mucha gente que está esperando a que dé un paso al costado, en el medio estamos nosotros los que no le importamos a nadie”, explicó.

“El problema no es si Insfrán sigue o no, la cuestión está en que los trabajadores no deben sufrir lo que ya están sufriendo porque nadie le explica al trabajador cómo manejarse porque tiene funcionarios que no funcionan”, indicó la docente.

“Deben decir las cosas que están bien y las que están mal. Yo quiero contarle a Gildo (Insfrán) cómo trabajan sus funcionarios, hay cosas que el Gobernador tiene que saber”, cerró diciendo.