Patiño denunció que en escuela pública de arte “eliminan” con examen a los ingresantes

La secretaria general del Gremio de los Docentes Autoconvocados, profesora Nilda Patiño explicó que “anoticiada de una práctica ilegal y antidemocrática en el Instituto Superior Oscar Albertazzi, conocido popularmente como Bellas Artes” desde la organización intervinieron acompañando el reclamo de una alumna aspirante del profesorado de Arte en Artes Visuales frente a la acción de impedir el cursado de quienes no habrían aprobado un examen de ingreso.

Se trata de la bibliotecaria Claudia Parra que había decidido junto a su esposo Ramón del Villán Garicoche -conocido por su acción de voluntariado- cursar el profesorado en Artes Visuales, “pues el dictado en el horario de la tarde noche permite que trabajadores puedan hacerlo”.

Pero luego de presentar los trabajos/examen, al momento de recibir la devolución fue informada por la Coordinadora de la carrera Silvia Malich que no podría cursar, pues no había aprobado. “Ante esta comunicación verbal nos abocamos a preguntar si esto podría ser así. Nos resultaba y aún nos resulta totalmente descabellado”, dijo Patiño y explicó que “grande fue nuestra sorpresa cuando docentes de las carreras que allí se dictan confirmaron lo que decía la bibliotecaria Claudia”.

“Obviamente procedimos a presentar vía mail la situación y queja al Director del Nivel Superior, Néstor Rigonatto el día 6 de abril. Más tarde y por solicitud de la Dirección de nivel, volvimos a presentar en soporte papel”, dijo la gremialista.

“No obtuvimos, sino hasta hoy, respuesta del Instituto. Cuando consultábamos desde el nivel nos decían que se habían elevado las actuaciones y se encontraban esperando respuesta”.

Pero, no decían nada -desde esa oficina máxima responsable de las acciones educativas en ese nivel- de lo ilegal del caso planteado. “Resulta triste que ni la Secretaria Técnica, ni la Secretaria Académica, ni la responsable del departamento legal, y obviamente el Director de Nivel actúen en el marco de la legislación, sancionen y ordenen se respete la ley”, aseveró la misma.

Y continuó: “el interventor, para nuestra sorpresa, firmó una nota dirigida al Director de Superior, su autoridad inmediata confirmando lo denunciado; es más, señalando como referencia reclamo por desaprobación curso introductorio, y limitándose a indicarle a su Superior inmediato que la aspirante prosiga el trámite que correspondiere en el marco de la Pandemia. O sea, ni se dignó a explicar por qué en un Instituto Superior Terciario Estatal, Público y Gratuito existe un examen de ingreso eliminatorio, en tiempos democráticos”.

Recordó Patiño que “el último registro de esta práctica restrictiva llevada adelante por la Intervención de Bellas Artes -contrariando todo lo que dice sostener el Gobernador Gildo Insfrán, fue durante la Dictadura. La vuelta a la democracia trajo como una conquista de los sectores populares el ingreso irrestricto a Universidades, Institutos y Colegios estatales/públicos”.

“Por eso y dada la inacción o aval de la Dirección de Nivel Superior a esta tremenda irregularidad realizaremos una presentación el lunes próximo ante el Defensor del Pueblo solicitando su intervención para que se respeten los derechos de Claudia Parra y de otros estudiantes que fueron excluidos de la educación terciaria”, finalizó su exposición la secretaria general de Autoconvocados.