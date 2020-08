Patiño: “Hay escuelas sin agua y los maestros deben acarrear con baldes”

Compartir

En el piso de Expres en Radio, la secretaria general de Autoconvocados, Nilda Patiño se refirió al retorno de clases en Formosa donde lanzó criticas porque el “protocolo” obliga a directivos y docentes a hacerse cargo de la limpieza y sanitización de las instituciones. Asimismo, reiteró que las condiciones no están dadas porque “hay escuelas que ni siquiera cuentan con agua y los maestros deben acarrear con baldes”.

“Nosotros contamos lo que ya estaba sucediendo, porque las clases presenciales ya habían comenzado en algunas localidades. Nos tomamos el tiempo de chequear todo porque se manejaron con mucho sigilo; cuando tuvimos la certeza lo comunicamos”, comenzó diciendo, recordando su comunicado horas antes del anuncio oficial del regreso a clases en zonas rurales.

“Cuando salimos a hablar inmediatamente nos desmintieron, pero a las horas el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta nos dio la razón”, aseveró.

Al ser consultada del porqué el regreso a clases se dio de manera “silenciosa” dijo: “la provincia de Formosa junto a las demás firmaron un protocolo marco donde dice que en base a ello se debe hacer un protocolo provincial; sabiendo cuál es la situación de nuestra provincia que está padeciendo una sequía extrema, el agua es la primera cuestión, y sabemos que hay escuelas donde no cuentan con el vital líquido y son los maestros quienes acarrean con baldes”.

“Si en la capital tenemos falencias, en el interior es peor. Nos hemos tomado el trabajo de hacer un relevamiento escuela por escuela donde anotamos las falencias”, comentó y expuso que “lo que dicen en el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 es una cosa y lo que sucede en la realidad con educación es otra, ya que por un lado aseguran que seguimos en la fase de confinamiento, que no podemos juntar con la familia, pero si lo pueden hacer en la escuela”.

Seguidamente volvió a reiterar la gremialista que “hoy no hay agua, a algunas escuelas donde declararon que tienen 15 alumnos le llegaron cinco litros de lavandina, de sanitizante y dos jabones en pan”.

La misma dejó en claro que no están en contra de la vuelta a clases, sino que creen que las condiciones para ello no están dadas. “No estamos en campaña, hemos realizado todos los esfuerzos para poder sentarnos con el Gobierno y conversar desde lo que tenemos a lo que no, es como una casa, es decir, no le vamos a pedir ahora lo que no fuimos capaces de exigir todos estos años”, señaló.

Asimismo, expuso que “la Resolución que sacó el Ministerio (2439), que ayer -viernes- a la tarde nos enteramos que existía, habla en todo momento de las responsabilidades de los directivos y del cuerpo docente; no habla en ningún momento de que la Provincia tiene responsabilidades”.

“En el punto 7 de la Resolución dice que se deberá evaluar el estado de la escuela respecto a higiene, disponibilidad de agua, espacio para el lavado de manos, limpieza de los espacios; también dice que el equipo de gestión junto a los profesionales de la educación tendrá que desarrollar actividades de acondicionamiento sanitario básico y esencial para la reapertura. Está clarísimo que son los maestros quienes deben limpiar y de hecho que lo están haciendo”, continuó y aclaró que eso no es tarea del docente ya que “es el Estado el que debe proveer de las personas para ese tipo de tareas, incluso debería capacitar a los que hagan la sanitización y demás”.

Al ser indagada del porqué no están dadas las condiciones para que los chicos vuelvan a las aulas dijo: “hoy las escuelas funcionan porque los directores y profesores juntan plata para comprar la tinta para la impresora, el papel, los boletines, la tiza, borrador, los gremios colaboramos dándoles a los docentes para su registro, etc; hay escuelas que están pensando en hacer pollos para comprar los termómetros para tomarle la temperatura a los chicos. La provincia no nos da alcohol en gel así que no espero que entreguen termómetros”.

Confió seguidamente que si bien Educación es uno de los ministerios con mayores presupuestos “de toda esa planta que aparece no todo está en la escuela ya que se paga deportistas, periodistas, etc. Yo jamás voy a plantear que no paguen a alguien, lo que digo es que dejen en educación lo que es de educación”.

Gran esfuerzo

Continuando con la entrevista, la misma aseveró que los docentes hacen un “gran esfuerzo” para cumplir con su labor y que el Gobierno “no les hace nada fácil”. “Ya sosteníamos la escuela pública antes de la pandemia, ahora lo que salió a flote con esta situación sanitaria es mostrar que no tenemos agua, baños en condiciones, etc”.

“Además del agua, los baños, las escuelas -según el protocolo- deben contar con un portero, y personas que realicen que la sanitización, pero no se cuenta con esto. Se planteó esto, pero no se cumple”, añadió.

¿Qué van a hacer?

“Vamos a hacer lo que podamos hacer, en la primera etapa de la cuarentena me llegué a enfermar por la impotencia, porque hay algo que nunca cerró del todo ya que ellos para algunas cosas estamos en cuarentena, pero cuando se trata de que puedan avanzar sobre nuestros derechos la cuarentena lo permite; han usado eso a beneficio”, clarificó.

Y prosiguió Patiño: “los docentes igual van a ir a trabajar y a exponerse, lo que nosotros vamos a hacer es acércales el reglamento interno y los modelos de actas donde por ejemplo cuando no haya agua, el compañero labre un acta y se vaya a su casa”.

“Estamos en la provincia de Formosa donde los procedimientos no siempre son los que dicen la propia ley de procedimientos; es triste lo que estoy diciendo y peor aún es naturalizarlo, pero es así lamentablemente”, lamentó.

Por último, asintió que “los papás van a jugar un papel fundamental porque la Resolución dice que si no los mandan a la escuela deberán ser asistidos de manera virtual”.