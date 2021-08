Patiño: “La presencialidad no sirve, es muy grande el riesgo de contagio”

Compartir

La profesora Nilda Patiño, dirigente del Gremio de Docentes Autoconvocados, visitó el piso de “Expres en Radio”,donde volvió a criticar el regreso a las aulas en la ciudad capital, “yo opino que esto no sirve, es mucho esfuerzo y muy grande el riesgo de contagio” ya que en las instituciones educativas no están dadas las condiciones para recibir a los alumnos.

“Nosotros vemos con mucha tristeza y preocupación este regreso, advertimos lo que está pasando y lo hicimos desde el conocimiento de lo que significa una escuela, de trabajar sin recursos, ya estábamos mal antes de la pandemia y esto solo agravó el deterioro del sistema educativo, ahora ante la cercanía del acto electoral entendemos que se toma esta decisión de volver pero el contexto es terrible, nos dicen que bajan los casos, nos muestran números pero tenemos comunicación constante con compañeros del interior y sabemos que hay números que aparecen en la realidad y no están en los partes de la mesa covid-19 y ahora con la amenaza de la variante Delta ya declarada de circulación en Paraguay”, comenzó diciendo.

“La escuela es un lugar de contacto, es un huracán de emociones, la proximidad, el contacto el compartir tanto de niños como adultos, hay momentos donde se producen ciertos aglomeramientos en los baños, en las cantinas, en el momento de la copa de leche, el hecho de que no hay porteros complica más, son un montón de situaciones que forman parte del cotidiano de la escuela y por eso decimos que no estamos en condiciones de volver a la presencialidad”, subrayó.

Asimismo aseveró que en el interior formoseño, “la situación también es muy complicada, hay lugares donde no hay agua, hay que acarrear, reponer en los recipientes que ponen, hay más situaciones que complican mucho la vida de los docentes, el docente recorre casa por casa, ese compañero está doblemente expuesto, muchos de ellos se contagiaron así e incluso terminaron muriendo”.

“El Ministerio indica que el docente debe sanitizar, hay circulares que indican que el docente debe hacerlo, no es que esto sea denigrante sino que no alcanza, es inhumano, no es su tarea, ya es tiempo de crear fuentes de trabajo para mucha gente, si el estado no quiere contratar que contraten a cooperativas que desinfecten”, solicitó.

Seguidamente opinó que la presencialidad en las aulas, dada bajo estas condiciones, “para mí, que tengo más de 30 años en el aula pienso que no sirve, es mucho esfuerzo que ponen todos para que se aproximen a la enseñanza presencial y es muy grande el riesgo de contagio, después yo sé que los chicos y los profesores están felices, pero no se terminan los grupos de whatsapps, también siguen porque hay niños que no van y hay que atenderlos por esa vía”, explicó.

Patiño también dijo que este tiempo que los alumnos no estuvieron en las aulas se puede recuperar, “yo pienso que cuando hay vida y salud todo se puede recuperar, para mí se puede recuperar cualquier enseñanza, me preocupa más que haya salud”.

Contagios en la primera

semana de presencialidad

Tras la noticia de que hubo casos positivos registrados en diversas instituciones educativas en la primera semana de clases, desde el gremio brindaron un comunicado donde recordaron que ya venían advirtiendo sobre la situación que finalmente se dio.

“Hoy los docentes volvemos a pedir hechos no palabras, se la pedimos a quienes nos gobiernan, a quienes ejercen la oposición y a quienes siendo parte de sindicatos docentes desde la seguridad de sus oficinas alientan a los docentes. Ingresamos a una etapa donde deberemos estar más atentos que nunca, demandará de cada uno de nosotros tanto o más esfuerzo que el que ponemos para atender a cada alumno. En una semana de presencialidad solo capital ya tiene varios establecimientos con docentes y alumnos contagiados o con síntomas y un establecimiento de Clorinda, hasta donde sabemos, en este momento”, expresaron.

“Todo lo que anunciamos pidiendo prudencia, paciencia, organización y cuidado no se cumplió. La impaciencia de los padres, algunos docentes, directivos y la imprudencia e irresponsabilidad del gobierno, de algunos sindicatos y la oposición de Cambiemos nos puso en esta situación. Hoy estamos ante la disyuntiva de seguir acumulando casos o de -a pesar de esta instancia electoral donde los políticos hacen como que nada pasa- volver a discutir qué vamos hacer”, manifestaron.

“Necesitamos reflexionar, discutir porque la resistencia y el cuidado de la salud y la vida hoy solo reclamamos nosotros, la pelea no sólo será colectiva; sino que en cada escuela debemos estar juntos reclamando, exigiendo, demandando, opinando, proponiendo, rechazando y fundamentalmente garantizando el cuidado de la salud y la vida”, pidieron.

“Debemos exigir que se clarifique el procedimiento actual frente a casos positivos y cual es el tiempo de aislamiento para contactos estrechos pues últimamente cambia según la autoridad sanitaria o educativa, necesitamos que se defina cómo es una burbuja en el secundario donde los docentes entran y salen de un curso a otro, que se faciliten hisopados con carácter inmediato a los docentes que lo soliciten.También deben saber que los docentes, debemos denunciar ante el IPS en caso de contagio en el establecimiento escolar, inmediatamente para que la obra social cubra todo el tratamiento durante el transcurso de la enfermedad y también en el post COVID19”, indicaron.

“Nosotros como organización estamos para asistir a los docentes y también a los padres, de hecho hemos acompañado a algún padre con dificultad en esta pandemia, lo que queremos es que se respete el derecho de todos y todas, para eso estamos siempre. El jueves fuimos al IASEP apresentar una serie de reclamos de quejas porque hay compañeros en distintos puntos del interior provincial que se quejan de esta situación, fuimos recibidos por el doctor Samaniegho y en función de lo que nos dijo vamos a hacer otras presentaciones, en el interior provincial no hay medicamentos, no hay farmacias que tengan convenio como en capital y eso es lo que pedimos, preguntamos porqué no hay asistencia odontológica, nos vamos a dirigir a los cuerpos colegiados para que expliquen porqué no atienden a pacientes del IASEP, planteamos la necesidad de descomprimir lugares con mucha gente para atender. Desde nuestro lugar ayudamos a mitigar este momento y este trance tan doloroso que nos toca atravesar a los trabajadores de la educación”, finalizó Patiño.

