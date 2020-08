Patiño reclama acciones a Educación ante situación “irregular” de títulos de la EPES 30

Compartir

A través de un comunicado de prensa Nilda Patiño, secretaria general del gremio de los docentes Autoconvocados manifestó su preocupación y enojo frente a la falta de acciones concretas y evidentes por parte de autoridades de Educación ante presentaciones administrativas respecto a algunas cuestiones delicadas e importantes en la confección de títulos a los egresados de la EPES Nº 30 de esta ciudad.

Las presentaciones que se iniciaron en el año 2018 giraron siempre sobre cuestiones como la existencia de alumnos recibidos sin haber rendido/aprobado todas las materias, y que simplemente aparecen con la nota o calificación de aprobado en el libro matriz y en los listados para la confección de títulos o certificación de estudios secundarios.

“Esta situación en vez de disminuir estaría aumentando con ‘correcciones’ mientras se dilata la investigación/acción por parte de las autoridades provinciales”, dijo la gremialista.

Patiño expresó que “este tipo de situaciones exceden a la EPES Nº 30, pues golpea a todo el sistema educativo provincial, aplastando todo el trabajo y esfuerzo que hacen cotidianamente miles de docentes, padres y estudiantes y hasta el mismo estado provincial”.

“A pesar de la gravedad de la situación hasta hoy el Ministerio de Educación no hizo nada, salvo declarar que comenzaba un sumario. No separó a las partes en juego facilitando que se podría estar nuevamente borroneando o corrigiendo esos errores, es muy grave”, aseveró y recordó en este marco que “ya venimos golpeados por otra situación de la Universidad, y me duele muchísimo cuando fuera de la provincia digo que soy de Formosa y dicen ‘a la de los títulos truchos'”.

“Como gremio hacemos pública la situación para que desde el conocimiento de todos y todas se actúe protegiendo nuestro trabajo y prestigio”, finalizó la dirigente gremial aclarando que “no podemos hacer la denuncia como organización ante la Justicia porque es el Estado provincial el que debería presentarse como querellante; todo lo que hacemos lo hacemos lo hacemos desde el ámbito administrativo y necesitamos que la comunidad nos ayude porque asi como se venden casas también se venden titulos”.