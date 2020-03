Patitucci de Autoconvocados: «Tenemos que salir a pelear por el 40%, el 15% no alcanza»

Compartir

Sebastián Patitucci, secretario de prensa del gremio Docentes Autoconvocados, visitó el piso de Expres en Radio (se emite los sábados de 10 a 13 horas por 101.9 QTH Radio), donde además de hablar de lo que realizan como organización también se refirió al aumento anunciado por el gobernador Gildo Insfrán. «El 15% no alcanza, nosotros tenemos que salir a pelear, pedimos el 40% y que sea todo en blanco, no queremos más sumas en negro», sostuvo.

«No sale parado bien nadie con el aumento del 15%, es cierto que en relación al empleado público y a los jubilados el docente en actividad de alguna forma está un poquito mejor, pero porque cuenta la suma no remunerativa», aseveró Patitucci.

Al hablar de las protestas expuso que «siempre le decimos a los colegas que si nosotros estamos denunciando que las cosas están mal, que este gobierno no atiende como debería a la educación, si sus obras son muy lindas para la inauguración pero después por falta de personal a los dos años hay que refaccionarla, evidentemente las cosas no están funcionando bien, pero si el 11 de septiembre se van a un acto y se abrazan con el Gobernador él dice que nos quejamos en vano».

«Entendemos que en una organización gremial el único patrón es quien paga el aporte gremial; nosotros nos diferenciamos del adulón porque nosotros representamos a nuestros afiliados; hemos perdido muchas asambleas porque dijimos que hay que salir a pelear pero en asamblea votaron por esperar y ver qué pasa o que se hagan marchas primero, entonces se acata y se responde a eso», dejó en claro, agregando que «no se le puede poner la ficha a alguien de por vida, después de que se dejó el país devastado no podemos salir a decir que la culpa la tenía Cristina, cuando ella estuvo en la presidencia se le hicieron todos los paros que creímos necesarios por las cuestiones educativas, cuando vino Macri ni duró seis meses y ya le estábamos haciendo paro nacional, de la misma manera cuando asume Fernández 12 provincias tuvieron de manera irregular el inicio de clases».

«En Formosa cuesta mucho sacar un no inicio porque el docente tiene la cabeza muy metida en ese niño, en ese primer día, independientemente de los actos de gobierno en una escuela. El docente cree que su obligación es estar ese día ahí, pero en realidad es una herramienta que tiene el trabajador para demostrarle al patrón que está equivocado. Nosotros ahora para este ciclo lectivo dijimos que no importaba cuantos fuéramos, pero a la calle había que salir, teníamos que demostrar que en el lado opuesto al acto había un sector que no estaba de acuerdo», expuso Patitucci.

Respecto al diálogo en la provincia reconoció que uno de los Ministerios que peor está es el de Educación y que no hay diálogo ni negociaciones porque «no hay conversación, es decir, solo es ir a acompañar al Ministro que inaugura tal obra o al Gobernador pero posición crítica es sentarse y ver qué necesitamos, qué buscamos, de qué manera podemos aportar a mejorar el sistema, pero eso no existe, nunca existió».

«No hay apoyo para movilizarse»

A continuación, exhibió que cuesta mucho lograr una movilización multitudinaria en Formosa y recordó: «cuando desde el interior provincial convocaron para reclamar por los aumentos en el costo de la energía eléctrica, nosotros en la ruta 11 nos concentramos frente al Camping de Voz Docente y éramos cuatro, más 100 policías y 100 gendarmes; después dijimos capaz la gente no entendió la convocatoria, hagamos una nueva frente a REFSA donde tampoco fue nadie. Luego cuando vino Daniel Scioli dijimos vamos a hacer la protesta frente al Aeropuerto El Pucú, donde terminamos siendo 25 personas, es más, vino la Gendarmería e hizo control vehicular donde íbamos a hacer el corte, seguidamente se llenó de policías y vino el Comisario que estaba a cargo a decirnos: ‘ustedes corten si quieren, la ruta es jurisdicción nacional, pero acuérdense que nosotros estamos del otro lado de la banquina esperando'».

Pedido de paritarias

En otro tramo de la entrevista, comentó que desde noviembre vienen realizando el pedido de paritaria y en ese marco «hicimos un listado de 13 necesidades entre las que están $40.000 de salario de bolsillo para todos y aumento del 40%».

«Ni siquiera nos llaman para decirnos que no nos van a dar nada, la realidad es que nada cambia, el Gobierno continúa haciendo lo que le da la gana y nosotros continuamos reclamando», señaló.

Aumento del 15%

«El incremento anunciado por Insfrán no alcanza hoy así que más adelante menos, nosotros queríamos estar por encima de la franja de pobreza y con este $23.000 de piso ni siquiera salimos de la indigencia», lanzó el secretario de prensa de Autoconvocados.

Y diferenció: «una cosa es cuando reclamas salario básico que es el salario con el que vas a llegar a tu jubilación, y otra cosa es cuando la gente habla de piso que es lo que debería ganar un trabajador en cualquier lugar del país (no importa qué funciones esté cumpliendo) como mínimo. Esos $23.000 no te alcanzan para nada».

«Cuando nosotros pedimos un 40% no es que estamos locos, o no entendemos la crisis, sino que no sirve menos de ese porcentaje, y con eso estamos hablando de un empate a la inflación», dijo.

«Los mismos de siempre somos los que hacemos el sacrifico, ahora estamos 40% por debajo de la inflación, eso quiere decir que como trabajadores estamos complicados y nosotros como dirigentes estamos preocupados porque tenemos que decirle a nuestros afiliados que lo le dio el Gobierno no alcanza, que algo tenemos que hacer; creo que lo entienden pero como que tiene que hacer un proceso», cerró diciendo y enfatizó que «el colega tiene que dar la pelea, tiene dos organizaciones que en Formosa pelean, nosotros hemos demostrado que tenemos solvencia no solo para pelear sino para gestionar, siempre se puede hacer algo».