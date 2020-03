Patitucci de Autoconvocados: «Tenemos que salir a pelear por el 40%, el 15% no alcanza»

Compartir

Sebastián Patitucci, secretario de prensa del gremio Docentes Autoconvocados, visitó el piso de Expres en Radio (se emite los sábados de 10 a 13 horas por 101.9 QTH Radio), donde además de hablar de lo que realizan como organización también se refirió al aumento anunciado por el gobernador Gildo Insfrán. «El 15% no alcanza, nosotros tenemos que salir a pelear, pedimos el 40% y que sea todo en blanco, no queremos más sumas en negro», sostuvo.

«No sale parado bien nadie con el aumento del 15%, es cierto que en relación al empleado publico y a los jubilados el docente en actividad de alguna forma está un poquito mejor, pero porque cuenta la suma no remunerativa», aseveró Patitucci.

Al hablar de las protestas expuso que «siempre le decimos a los colegas que si nosotros estamos denunciando que las cosas están mal, que este gobierno no atiende como debería a la educación, si sus obras son muy lindas para la inauguración pero después por falta de personal a los dos años hay que refaccionarla, evidentemente las cosas no están funcionando bien, pero si el 11 de septiembre se van a un acto y se abrazan con el Gobernador él dice que nos quejamos en vano».

«Entendemos que en una organización gremial el único patrón es quien paga el aporte gremial; nosotros nos diferenciamos del adulón porque nosotros representamos a nuestros afiliados», dejó en claro.