Patricia Bullrich anticipó qué hará el primer día si es electa presidenta

La titular de Pro dijo que va a tener “todo listo” por si le toca llegar a la Casa Rosada y tildó a Alberto Fernández de ser “un barrilete” en la historia argentina; “Nadie se va a acordar de él”, indicó

Cuando falta más de un año para que se defina quién será el próximo presidente de la Argentina, la titular de Pro, Patricia Bullrich, ya anticipó cuáles serán las medidas que tomará el primer día, en caso de que la elijan para asumir al frente del Ejecutivo. A pesar de que todavía no confirmó su candidatura, la exministra de Seguridad del macrismo se perfila como una de las presidenciables de Juntos por el Cambio.

“Si me toca ser presidente yo voy a desplegar todas las medidas el primer día, voy a tener todo listo, todas las leyes preparadas para que se adviertan todos los cambios en cuanto a regulaciones de temas impositivos, temas laborales, fiscales, impuestos”, planteó Bullrich en una entrevista con el Diario El Mundo, de España.

Y contrastó ese posicionamiento con la moderación que se le adjudicó a la administración de Mauricio Macri. “No como en nuestro gobierno, en el que íbamos mostrando cosas por separado. No. Nosotros vamos a hacer un despliegue total. Así es que espero ganarme la confianza lo antes posible”, aseguró.

Dijo, además, que lo peor de esa gestión que integró entre 2015 y 2019 fue “haberse separado mucho de sus ideas y haber tenido un equipo de marketing que lo limitaba mucho”. E incluso habló sobre su rol en ese Ejecutivo: “Estaba bastante aislada. Con ese equipo, sobre todo con Marcos [Peña, el exjefe de Gabinete], yo siempre tuve debates fuertes”.

De cara al año próximo, Bullrich prefirió mostrarse cauta con respecto al desempeño de la oposición en las urnas, al decir que “hasta que no se cuenten los votos, nada está ganado”. En ese sentido, pidió no dar la elección como una victoria antes de tiempo y expresó: “Quien tiene más personalidad, tiene más posibilidades”.

Convencida de que Cristina Kirchner será “la primera presidenta condenada”, Bullrich dijo que el Alberto Fernández “termina siendo un barrilete en la historia argentina” y acotó sobre el mandatario: “Nadie se va a acordar de nuestro presidente y, cuando se acuerden, se van a agarrar la cabeza”.

Tras afirmar que se ubica en un “republicanismo con ideas liberales”, la jefa de Pro también se refirió a sus virajes políticos. “Yo de joven era bastante rebelde a las estructuras partidarias, hasta que estuve en el peronismo de la ciudad de Buenos Aires, pero había mucho mal olor y me fui, armé mi propio partido. Y luego a Pro”, relató.

Aseveró, además, que está a favor de un “bimonetarismo” donde se pueda transaccionar con dólares o con pesos, de acuerdo a lo que desee la persona, y consideró que la única manera de terminar con la inflación es si se logra terminar también con el déficit.

“Estuve hablando con Tom Sargent, un Premio Nobel especialista en inflación. Y me dijo que hay dos ejemplos de personalidades políticas antitéticas que terminaron con la inflación. Una es Margaret Thatcher, que recibió déficit, problemas con minas de carbón. Thatcher privatizó, hay conflictos y llega la estabilidad que dura hasta el día de hoy. El otro ejemplo es [Vladimir] Lenin, que después de la revolución comienza a tener una inflación muy alta y termina con el déficit sobre la base de una economía estatal. Hay una sola manera de bajar la inflación, bajar el déficit”, insistió Bullrich.

