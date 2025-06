Patricia Bullrich habló tras la detención de Juan Grabois

La reciente detención de Juan Grabois tras la ocupación del Instituto Juan Domingo Perón fue interpretada por el gobierno como un mensaje dirigido a quienes, según sus palabras, buscan beneficiarse indebidamente de los recursos estatales.

En declaraciones a Radio Rivadavia, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enfatizó que la acción no responde a una persecución personal, sino a la aplicación de una política de tolerancia cero frente a la usurpación y el daño a la propiedad pública.

Bullrich aclaró que “el gobierno de Milei no mete preso a Grabois. El Ministerio de Seguridad de la Nación expresa las directivas del presidente de la Nación. Lo que hace es meter preso a una persona que usurpa, destruye, rompe un blindex, se mete a la fuerza. Se llame Grabois o se llame como se llame”.

La ministra también remarcó que el foco de la discusión no debe centrarse en la figura de Grabois, sino en la decisión gubernamental de actuar ante la ocupación y el daño a la propiedad. “Acá, lo que hay que ver es la decisión. No es que hay que ver lo secundario, lo secundario es que estaba Grabois. Pero este es un mensaje para todos los que quieran vivir de arriba. Seguir usando la plata del Estado en organizaciones cruzadas. Él que haga lo que quiere”, afirmó Bullrich.

“Nosotros le estamos diciendo a los 46 millones de argentinos que acá se acabó lo que había, se acabó que el que usurpa gana. Acá, el que usurpa, pierde y se va inmediatamente, y va preso”, añadió Bullrich.

La ministra también se refirió al rol del Poder Judicial en estos casos, señalando que la detención puede ser revertida por decisión de un juez, pero que la acción del Ejecutivo se mantendrá firme. “Después, si el juez lo saca en 24 horas, es una decisión de él, pero lo van a usar políticamente”, expresó.

La funcionaria reconoció la posibilidad de que sectores opositores, particularmente el kirchnerismo, utilicen la detención de Grabois con fines políticos, pero sostuvo que la medida responde a una demanda social de mayor firmeza frente a la ocupación de espacios públicos y el uso de fondos estatales. “Bueno, ellos lo pueden usar políticamente. Nosotros lo usamos como una medida en la que la misma sociedad sabe qué estamos haciendo. Que la gente sepa que con nosotros no se jode. Eso es el mensaje”, resaltó.

“Es decir, con nosotros, no. Con nosotros, el que las hace, las paga”, concluyó.

Este sábado, Juan Grabois, junto a un grupo de militantes, ocupó durante algunas horas el edificio donde funcionaba el Instituto Juan Domingo Perón, un centro de investigaciones históricas y de divulgación que el Gobierno decidió cerrar.

El dirigente social fue detenido por la Policía Federal en medio del operativo de desalojo y pasó más de 12 horas en una dependencia de la fuerza en la Ciudad de Buenos Aires, hasta ser liberado en la mañana de este domingo.

“Le agradezco mucho a Patricia Bullrich la posibilidad de esta experiencia de lo que pasa en una alcaldía. La forma en la que trabaja el personal de seguridad es inhumana. Trabajan en oficinas vetustas, sin calefacción, llenas de ratas. Estoy hablando de personal policial, no de los internos, que no los vi. No tienen sistema, es todo manual, computadoras del año 84. Son algunas de las cosas que cuando sea presidente voy a poder cambiar. Ayudar a que el personal no esté en los lugares denigrantes», expresó Grabois a la saida.