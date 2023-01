Patricia Bullrich hizo una presentación ante la DEA para instrumentar la detención de Maduro

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, realizó este domingo una presentación ante la Administración para el Control de Drogas (DEA) para solicitar la captura a Nicolás Maduro. El dictador venezolano llegaría a la Argentina el próximo martes para participar de la Cumbre de la CELAC.

En la presentación, a la que accedió Infobae, Bullrich sostuvo que para la Argentina “es muy importante luchar contra los políticos involucrados en organizaciones criminales; esta colaboración es por el bien de nuestras democracias”. La dirigente opositora, además, se comunicó a través de sus colaboradores con la embajada de Estados Unidos para informar este pedido.

“Hay un pedido de captura a Nicolás Maduro por la participación en el Cartel de Los Soles”, había anticipado la dirigente de Juntos por el Cambio más temprano en declaraciones radiales.

En esta línea, agregó: “Si un argentino denuncia que una persona buscada en Estados Unidos está aquí, las oficinas de la DEA en Argentina pueden operar en relación a la detención de la persona que tiene pedido de captura, para ser extraditada a los Estados Unidos”.

“Nos da lugar el acuerdo que tenemos con Estados Unidos sobre cooperación penal en casos de detenidos, de información, de personas con pedido de extradición… Es un acuerdo bilateral, firmado en 1998, que por el cual, por ejemplo, hoy está retenido el avión venezolano que venía con tripulación iraní. Por eso estamos trabajando para que esta información llegue a otros organismo, como la OEA, que también es firmante de esta denuncia”, explicó la titular del PRO en radio Rivadavia. Y concluyó: “Los Derechos Humanos no tienen ideología. Y no porque seas un dictador de izquierda, podés no respetarlos”.

La ex ministra de seguridad, por otro lado, será una de la dirigentes de la oposición confirmó su presencia en las marchas convocadas por los ciudadanos venezolanos exiliados en los últimos años para repudiar la presencia de Maduro en la Argentina. La primera está prevista para este domingo, a las 16, en la Torre Monumental (antigua Torre de los Ingleses) frente al Hotel Sheraton.

La segunda convocatoria es para el próximo martes 24 de enero, a las 10, en el mismo sitio, ya que sería frente al hotel en el que se hospedaría Maduro durante su estadía en el país.

Una de las dirigentes que realizó la convocatoria públicamente fue la abogada defensora de derechos humanos Elisa Trotta Gamus, ex representante del venezolano Juan Guaidó en Argentina, quien envió un mensaje a través de sus redes sociales.

“Este domingo a las 4 p.m. acompañaremos la manifestación pacífica que la comunidad venezolana ha organizado en Buenos Aires para repudiar la llegada de Nicolás Maduro a Argentina con la excusa de la Celac. Será en la Torre Monumental, frente al Hotel Sheraton”, convocó Elisa Trotta Gamus.

Además de Bullrich, también confirmaron su presencia el Secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff; el presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro; y también los legisladores Ricardo López Murphy y Karina Banfi.

“Voy a estar en la marcha contra las dictaduras, el autoritarismo y la violación a los DDHH. Es una cargada del gobierno nacional ir a la ONU, defender a CFK, atacar a nuestra Justicia, al tiempo que se abrazan con Maduro, Díaz Canel y Ortega”, señaló Wolff.

La causa contra Maduro en Estados Unidos

Desde 2020, se mantiene vigente una recompensa de 15 millones de dólares, del Departamento de Estado norteamericano, por la captura de Nicolás Maduro, quien es acusado por la Justicia estadounidense por cargos de narcoterrorismo.

El mandatario venezolano es señalado de colaborar en la administración y dirección del Cartel de los Soles, una organización de narcotráfico compuesta por funcionarios y militares venezolanos de alto rango, mientras ganaba poder en Venezuela en una conspiración narcoterrorista corrupta y violenta con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Asimismo, Maduro está acusado de haber solicitado asistencia de los líderes de las FARC para entrenar a un grupo de milicianos chavistas como una unidad de las Fuerzas Armadas para el Cartel de los Soles.

Teniendo en cuenta esto, desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos se ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Nicolás Maduro.

