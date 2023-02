Patricia Bullrich propuso modificar la ley y utilizar al Ejército para combatir la inseguridad en Rosario

En tono de campaña, la titular del PRO ratificó su lucha contra el avance del narcotráfico. “Todo esto tiene que ver con una policía que está de brazos caídos”, dijo

En medio de su recorrida como precandidata presidencial, Patricia Bullrich aseguró que, en caso de gobernar el país, cambiaría las leyes para que el Ejército “pueda acompañar” la lucha contra el narcotráfico y que “utilizaría las herramientas del Estado” para combatir a las organizaciones criminales que operan en Rosario.

En diálogo con Radio Continental, la titular del PRO fue consultada por los altos índices de violencia registrados en la ciudad santafesina, que desde hace varios años cuenta con los mayores índices de homicidios. “Nosotros venimos alertando sobre todo lo que está pasando”, comenzó.

“Es necesario desarmar este modelo de cuajo. Estoy absolutamente convencida de, si me toca gobernar el país, primero ir a Rosario con todas las fuerzas federales. También estamos pensando en cambiar las leyes para que el Ejército pueda acompañar, y de esa manera utilizar las herramientas del Estado para el combate de esas organizaciones, que además son de un nivel de violencia inusitada”, dijo Bullrich.

Para la ex ministra de Seguridad de la Nación, la inseguridad es reflejo de la pérdida de poder que sufrieron las fuerzas armadas en los últimos años. “Todo esto tiene que ver con una policía que está de brazos caídos. Cuando la policía siente que no tiene ningún tipo de ayuda del poder político, que si pasa algo, que si se tirotea va a terminar siendo el responsable, que no tiene quien entienda su lógica, va a terminar de esta manera”, aseguró.

“Es importante apoyar a aquellos que son los que están llevando adelante la lucha contra el delito todos los días. Lo mínimo que nosotros necesitamos es que la policía esté más dotada y tenga mejores armamentos que los delincuentes. Esto es la base”, añadió.

Además, Bullrich advirtió por la entrada del Primer Comando Capital (PCC) al país, una organización criminal que opera en Brasil y Paraguay, que recientemente registró actividad en Argentina y que está vinculada al robo de avionetas destinadas al narcotráfico. “Hay que tener una política común con otros países, impedir que entre el PCC es algo fundamental. En solo tres años se revirtió todo lo bueno que habíamos hecho en la lucha contra el narcotráfico. Ahora habrá que tomar esto desde mucho más abajo, la tarea va a ser más difícil”, indicó.

Por otro lado, la ex funcionaria apuntó contra el Gobierno nacional y su intención de iniciar un juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema: “En vez de estar pensando estratégicamente en esta entrada del PCC y en cómo combate la inseguridad, está peleando con los que tienen que dar y avalar las herramientas para que los jueces federales, los fiscales de todo el país, actúen, estén investigando y estén trabajando en la investigación criminal para no dejar avanzar el narcotráfico”.

“Tenemos toda la política oficialista desviada al juicio político que les conviene a ellos y a nadie más que a ellos. Está totalmente fuera de lugar que un presidente pida el juicio político a la Corte porque no le gustan sus fallos, esto es anti institucional y lo vemos que siguen como si nada”, siguió.

En tono de campaña y en medio de la interna opositora, Bullrich hizo énfasis en “mostrar el camino directo y hablar con la verdad desde el principio”.

“Estoy convencida que va a ser difícil, hay cosas estructurales que van a tomar mucho tiempo. Pero la posibilidad de montar el cambio rápidamente y que la gente lo vea, eso es una decisión política, y yo la voy a tener”, expresó.

