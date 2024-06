Patricia Bullrich respaldó a Sandra Pettovello y acusó a Juan Grabois de tener «topos» en Capital Humano

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, este sábado por la mañana respaldó en declaraciones radiales la gestión de la ministra Sandra Pettovello, tras el escándalo que rodea a la cartera de Capital Humano por la falta de distribución de alimentos a comedores que estaban guardados en dos galpones -en Villa Martelli y Tucumán- y que la Justicia solicitó distribuir. Además, la funcionaria apuntó contra el dirigente social Juan Grabois, denunciante en la causa, y lo acusó de tener “topos” dentro del ministerio.

“Nosotros tenemos la cultura de la transparencia, de no permitir que el dinero de la gente se desvíe y están los que perdieron poder y están tratando de recuperarlo, pero no van a poder. Y Sandra Pettovello es la pieza que eligieron para voltear. Así que nosotros la vamos a defender”, aseveró Bullrich en diálogo con Radio con Vos.

En ese sentido, Bullrich relativizó la denuncia que afronta el Ministerio de Capital Humano por supuestas irregularidades en el reparto de alimentos a comedores. “En donde estaba la comida no había absolutamente nada vencido”, aseguró la ministra, quien también rechazó el rol de denunciante de Grabois en la causa.“No hizo ninguna denuncia. Grabois tiene topos adentro que le fueron contando porque todavía tienen muchos adentro”, lanzó Bullrich. “Son cuatro ministerios que tienen entre 30.000 y 40.000 personas. ¿Cuántas hay que me pueden hacer o poner cualquier cosa? La verdad es que creo que todo esto es un intento de recuperación de poder de las organizaciones que lo perdieron, planteó la ministria. ¿Saben lo que son 20 años de poder? Y que de golpe se les caiga toda la estantería. La quieren levantar, pero no van a poder”, marcó la ministra.

“Cuando uno hace una denuncia pesada, se la cobran”, señaló la funcionaria en relación a las demandas presentadas por Capital Humano en contra de la existencia de “comedores fantasmas” y de maniobras de fraude y extorsión por parte de piqueteros a beneficiarios de planes sociales. “Yo estoy acostumbrada a eso, ya lo conozco, tuve el caso Maldonado, así que no hay que decir que conozco perfectamente cómo se arman las causas, y cómo se intenta revertir. ¿Por qué? Porque estaban contra la pared los movimientos sociales”, sentenció la ministra.

“¿Cómo salen de la pared? Metiéndose en la Justicia a repartir comida. La verdad, eso es algo que no debería hacer la Justicia, que está para impartir justicia y no para ser de almacén. Entonces, me parece que está claro que esta es una lucha por una cultura distinta”, agregó.

“Hasta ahora no hemos encontrado ninguna organización social que no sea corrupta”, aseguró la funcionaria. “Todas tuvieron la misma metodología de pensar que tenían el derecho de sacarle el dinero a la gente y llevarla a la manifestación en algunos casos con prácticas deplorables. Algunos habrán empezado con buenas intenciones, pero terminaron todos en la misma. Así que yo no distingo entre los que hicieron las cosas bien y los que lo hicieron mal, porque tienen la misma matriz”, sentenció la funcionaria.

En ese sentido, la Bullrich cargó contra la gestión Victoria Tolosa Paz, quien días atrás también dijo que durante su administración había denunciado a organizaciones sociales. “Pero no hizo nada. Es muy fácil denunciar y tener a los funcionarios en el mismo gobierno, pues no hacen nada. Nosotros denunciamos, distinguimos todas las denuncias que no tenían datos de las que tenían datos”, marcó Bullrich.

“Las que tenían datos las aportamos a la Justicia y luego las enviamos a Capital Humano, quien confirmó que las denuncias eran de personas que realmente tenían un plan social o incluso que eran los jefes quienes cobraban dos planes sociales y un dinero extra por la administración de cooperativas y comedores”, precisó la ministra.

“Es decir, que hubo una confirmación, hubo un trabajo para desarmar ese modelo. Las denuncias de Tolosa Paz, no sé dónde quedaron, no sé a quién denunció, ni cómo denunció, ni a dónde denunció”, concluyó Bullrich.