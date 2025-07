Patricia Bullrich se perfila para el Senado: el Gobierno la imagina como contrapeso a Villarruel

A 20 días del cierre de listas para las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Gobierno define los principales nombres que van a encabezar las boletas en cada una de las provincias.

Con el foco puesto en la provincia de Buenos Aires, madre de todas las batallas en cada elección, el otro ojo está puesto en la Ciudad de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza quiere repetir la performance en las legislativas locales de mayo, cuando Manuel Adorni fue el candidato más votado con el 30%, por encima de los candidatos del kirchnerismo y del PRO.

El nombre que se perfila casi como cantado para ir por una de las tres senadurías que dará el comicio es el de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, la que mejores niveles de imagen tiene en el gabinete y la que puede resultar clave de acá a dos años en cualquiera de las dos estrategias que ya vislumbra el mileísmo.

Por un lado, plantar una candidata de fierro para la Ciudad e intentar ganarle la ejecutiva de 2027 al macrismo. Por el otro, el camino que más seduce a Bullrich y que tienta también a los Milei, es lograr ponerle un contrapeso propio a Victoria Villarruel dentro del Congreso, en un contexto muy difícil para el oficialismo.

En las últimas semanas, además de recrudecer la interna con la vicepresidenta, salió desde la Cámara alta un paquete de tres leyes en contra que afectan el rumbo económico, sin que Villarruel pudiera bloquearlas. Ahora, el Presidente las deberá vetar.

Bullrich al Senado,

casi confirmado

La foto del domingo 13 de julio, con Milei y Bullrich compartiendo un desayuno en Olivos, alimentó las versiones sobre la candidatura de la ministra en la Ciudad. En las últimas dos semanas, esa chance creció más, al punto de estar casi confirmada.

«Está avanzada la candidatura de Patricia», confirman fuentes que trabajan cerca de la ministra y que también tienen diálogo con el mileísmo. «Ha sido tal el embate que ha tenido el Senado en el último tiempo que la necesitan ahí», añaden al respecto.

A Bullrich nunca le tentó demasiado incursionar en lo legislativo, pero esta oportunidad es diferente por varios motivos. Siguiendo el ritmo de las encuestas, su candidatura le serviría a los libertarios para ganar de manera contundente en un bastión del PRO. Ella suele repetir que está bien gestionando en Seguridad, pero también abre la puerta a lo que se decida en el equipo.

Aunque aún está abierta la chance de que compitan juntos en la próxima elección a nivel porteño, con el macrismo inserto en una fórmula libertaria como sucedió en Provincia, en los últimos días hubo señales que anticipan que Karina Milei piensa armar una lista totalmente violeta, como hizo en mayo con el armado de su alfil Pilar Ramírez, que derivó en la candidatura de Manuel Adorni.

En cualquier contexto, Bullrich saldría claramente empoderada: se aseguraría una banca en la Cámara alta, probablemente una jefatura de ese bloque libertario a futuro, y además serviría como contrapeso de Victoria Villarruel, vicepresidenta actual, pero abiertamente enfrentada con Javier Milei.

En el acto del sábado en La Rural, Milei acusó a Villarruel de usar los viáticos del Congreso para salir «de paseo» o «para la rosca». Después, en una entrevista radial, directamente le deseó «el destierro» a quien fuera su compañera de fórmula en 2023.

La posibilidad de ser vice en 2027

Así como no tiene intenciones de tener cargos legislativos, Bullrich tampoco parece estar interesada en competir por la Ciudad dentro de dos años, para una pelea en la que también se anota, por ejemplo, el vocero presidencial Adorni.

Si bien dice en charlas en privado que no quiere proyectar dos años para adelante porque considera que es un error, quienes la conocen de cerca dicen que su intención a futuro es poder ser una buena compañera de fórmula de Milei en caso de que el actual Presidente compita por la reelección.

Después de haber quedado en la puerta del balotaje en 2023, en ese entonces dentro de Juntos por el Cambio, Bullrich experimentó una gran decepción que masticó rápido, en cuestión de horas. Fue ella quien promovió el encuentro entre Milei y Mauricio Macri en la casa de éste en Acassuso, dos días después de las generales.

Con estructura propia en Capital, Provincia y otras provincias del país, Bullrich siempre se sintió como una dirigente nacional. Por eso en su cabeza nunca estuvo bajar a una elección distrital, aunque su nombró sonó fuerte en CABA y PBA.

Pese a que ella misma reconoce en su mesa chica no ser parte de la toma de decisiones del «Triángulo de Hierro», Milei le valora a Bullrich su lealtad desde que se sumó al Gobierno. El año que viene, la ministra cumplirá 70 años. Lleva más de 50 trabajando activamente en la política nacional. Su retiro ideal, después de frustrársele la chance de ser presidenta, sería lo más cerca posible del sillón de Rivadavia.