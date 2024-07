Patricia Bullrich también se despegó de la visita de diputados libertarios a represores detenidos

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se desligó de la visita de diputados de La Libertad Avanza a un grupo de represores en la cárcel de Ezeiza, entre los que se encontraba Alfredo Astiz, exoficial de la Marina condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. “Son decisiones personales, no son decisiones orgánicas, y cada uno se tiene que hacer cargo de lo que hace; esa es la libertad”, planteó.

En la misma línea, y en declaraciones a Radio Rivadavia, amplió: “Estoy a cargo del sistema, no quiero evaluar a qué preso podés ir a ver o cuál no. Me parece que lo que estamos viviendo es una construcción de libertad y si hay alguien que considera que tiene que ir a ver a un detenido porque ellos consideran que formó parte de un momento trágico de la Argentina, lo puede ir a ver”.

La ministra, que se manifestó en sintonía con las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reveló que el juez Alejandro Slokar le solicitó detalles de la visita que protagonizaron Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci, algo que generó malestar en el Ministerio de Seguridad.

“¿En qué términos me hace esa pregunta? En todo caso me podría preguntar sobre todos los que entran a la cárcel. Los diputados piden ingresar a la cárcel todo el tiempo. Cuando pedían ir a ver a Lázaro Báez o a (Julio) De Vido, condenados, no preguntaban por qué”, criticó Bullrich, y agregó: “Por qué un juez me pregunta a mí por qué entraron. Entraron a ver a cualquier persona que piden ir a ver a personas condenadas por asesinato”.

Por último, la ministra de Seguridad enfatizó en que los detenidos habilitados para recibir visitas “pueden hacerlo dentro del marco de la ley”, y manifestó sorpresa ante el pedido de Slokar. “Me sorprende que un juez me pregunte por eso y no cuando entran agrupaciones de Derechos Humanos que entran a ver asesinos seriales. Midamos con la misma vara para todos”, concluyó.

Para Menem, la visita de la polémica de diputados libertarios se trata de actos “individuales”. “Quienes hayan ido no lo tengo constatado que hayan ido a visitar a quienes dicen que fueron a visitar. Sé que fueron a visitar al Servicio Penitenciario, porque varios de ellos integran la Comisión de Seguridad Interior”, respondió al ser consultado.

Además, se encargó de aclarar: “Dicen que utilizaron medios que yo autoricé. Acá hay más de 85 vehículos que los legisladores los utilizan libremente. Yo no le puedo preguntar a un legislador a dónde va. No soy un espía que tengo que controlar yo. Hay un servicio de automotores que tiene más de 40 años, que los legisladores piden un vehículo y van”.

“En tercer término no es la posición del bloque de La Libertad Avanza, no es la posición de este presidente de la Cámara ni del Gobierno. Son actos individuales de algunos diputados”, aclaró durante la entrevista que brindó a Javier Negre, del canal EDATV .

Como reconstruyó Infobae, hubo reclamos en el chat de WhatsApp del bloque, principalmente pidiendo explicaciones a Beltrán Benedit y Lourdes Arrieta, que fueron los organizadores de la actividad. También participaron Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci. “Hay mucho malestar con esos diputados”, reconoció uno de los legisladores.

Justamente en ese chat, el diputado Beltrán reconoció que organizó la visita y le adelantó a sus compañeros que pronto sacaría un comunicado. “Fuimos a ver represores, no. Represión es algo que compete a las fuerzas de seguridad, en todo caso, fuimos a ver excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, fue parte de la explicación de Benedit a sus compañeros.