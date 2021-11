Patricia Bullrich: «Teníamos una expectativa mayor en la Ciudad»

Compartir

La titular del PRO, Patricia Bullrich, tensó la interna de Juntos por el Cambio (JxC) al admitir que esperaba un mejor desempeño de María Eugenia Vidal en las elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires y al defender un acercamiento a los libertarios, encabezados por Javier Milei, una idea rechazada por buena parte del espacio opositor.

Bullrich admitió que JXC tenía «una expectativa mayor en la Ciudad» con la candidatura de Vidal para diputada nacional, que finalmente logró el 47 por ciento de los votos, menos del 48,84% de los sufragios que el espacio cosechó en las PASO del 12 de septiembre.

«La expectativa que teníamos en la Ciudad era superar el 50%. No es una maldad de mi parte, es lo que objetivamente pasó», aclaró, aunque enseguida diferenció lo ocurrido en Capital con el «resto del país», donde dijo «el festejo fue absoluto».

«Obtuvimos los cinco senadores que pretendíamos, casi ganamos en Tucumán, San Juan y Salta y hemos hecho una elección impresionante», sostuvo en relación al triunfo nacional de JxC en los comicios del domingo pasado.

Las declaraciones de Bullrich tensaron aún más la disputa por los posicionamientos internos y el liderazgo del espacio hacia el 2023 y dejaron en evidencia el malestar que existe en un sector de la alianza opositora por la merma de apoyos en CABA y el ajustado triunfo de Diego Santilli en territorio bonaerense.

Las candidaturas de Vidal y Santilli fueron elegidas por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien el domingo buscó capitalizar para sí la victoria de JxC, principalmente en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

De hecho, Larreta y Vidal -ambos con ambiciones presidenciales- concentraron la centralidad de los festejos en el búnker de la alianza opositora en Costa Salguero, donde, escoltados y en un segundo plano por Bullrich y el expresidente Mauricio Macri, fueron los dos principales oradores.

A tres días de los comicios la titular del PRO -quien había declinado su precandidatura de cara a las PASO para allanarle el camino a Vidal- salió, entonces, a pasar factura y relativizó el alcance de esos triunfos.

Es que con el 47% obtenido JxC consiguió renovar solo 7 de las 10 bancas que ponía en juego en la Cámara de Diputados.

En la entrevista con La Red, Bullrich aludió además a la aparente fuga de votos en Capital y Provincia de JxC hacia los autodenominados libertarios Javier Milei y José Luis Espert.

«Prácticamente en todo el país los libertarios estuvieron adentro de JXC. En el único lugar donde no estuvieron fue en la Capital y en la provincia (de Buenos Aires)», dijo la exministra, que puso como ejemplo a Mendoza, Formosa y Chubut.

En ese sentido, defendió la estrategia de acercamiento a los libertarios que ella y Macri ensayaron en el segundo tramo de la campaña legislativa, cuestionada desde el larretismo y por buena parte de los radicales.

«No nos pueden poner en el lugar de ´con este se habla, con este no se habla´, porque achican nuestra posibilidad de futuro», indicó, en lo que pareció un nuevo mensaje hacia quienes, desde adentro de la coalición opositora, bregan porque no se avance en una alianza política con ese sector.

