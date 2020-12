Patricio Evans quedó imputado en una causa judicial tras incidente con policías en su hotel

Compartir

El sábado a la noche, el empresario Patricio Evans, dueño del Hotel Asterión -lugar donde varios formoseños cumplen la cuarentena- protagonizó un episodio que involucró a efectivos de la Policía de Formosa que realizan guardia en el lugar y quedó imputado en una causa judicial caratulada como “Amenaza, Lesiones, Atentado y Resistencia contra la Autoridad y Coacción”.

Evans contextualizó diciendo que “en nuestro hotel tenemos la planta alta pago a elección del cliente, quien antes de venir a Formosa hace la reserva, paga su comida, y a la provincia por la custodia policial e hisopados”.

“Hace cinco días el Gobierno nos habilitó para brindar este servicio. Nosotros les llevamos la comida con la opción de acompañar con agua, gaseosa o una cerveza personal; cuando mi papá acerca a la habitación de uno de los clientes la comida con la cerveza personal fue increpado por un efectivo policial, quien empujándolo le secuestró la bebida. Cuando me enteré de eso me apersoné al lugar e inmediatamente le dije al policía que devuelva esa bebida porque es del cliente y yo no tengo ningún tipo de notificación o condiciones de qué comidas o bebidas le puedo dar”, contó.

En este sentido expuso que “en el protocolo piden barrera sanitaria, es decir, que la persona entre y se aísle por 14 días en su habitación; nosotros le podemos acercar comida, bebida, la familia le puede acercar cosas, por barrera sanitaria no se pueden sacar cosas durante esos 14 días”.

Retomando a lo ocurrido el sábado a la noche, señaló que se produjo un “forcejeó” ante la negativa del uniformado de “devolverle la cerveza”. “Me reducen entre dos efectivos, me llegaron a poner las esposas de un lado, luego viene un tercer policía, me apretaron los testículos para que yo ceda y me puedan poner las esposas”, comentó.

“Esto es un aislamiento por cuarentena, no un centro de rehabilitación de alcohólicos anónimos, tampoco están presos”, lanzó el empresario.

“Tengo lastimada la espalda y la muñeca, no vino a verme un médico forense. Me abrieron una nueva causa”, añadió el mismo.

Parte policial

Por su lado, el reporte oficial brindado por la Policía de Formosa informa que llevan adelante acciones preventivas de cuidado y protección en todo el territorio, según las políticas públicas sanitarias y de seguridad, con el único objetivo de hacer cumplir las medidas dispuestas por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 presidido por el primer mandatario provincial, para evitar la circulación del coronavirus y el ingreso irregular por pasos clandestinos de personas.

Los integrantes de la fuerza también están a cargo de la seguridad en todos los centros de aislamiento preventivos de la provincia desde el inicio de la emergencia sanitaria para garantizar la seguridad de las personas que se encuentran aisladas.

En cuanto al hecho en particular mencionado dijo que alrededor de las 22:30 horas del sábado, efectivos de la Comisaría Sexta acudieron a un requerimiento efectuado por el personal de guardia en el Centro de Aislamiento Preventivo que funciona en el Hotel Asterión, ubicado sobre la Ruta Nacional 11 al 1.170, de esta ciudad.

Tras las averiguaciones realizadas, se estableció que un hombre de 41 años pretendió ingresar a una habitación con bebidas alcohólicas para una persona que se encuentra cumpliendo aislamiento obligatorio.

Pero los efectivos uniformados que se encontraban de guardia le notificaron que no está permitido el ingreso de bebidas alcohólicas a ningún CAP.

Esa situación produjo que el sujeto se altere y reaccione profiriendo amenazas hacia los auxiliares de la justicia y no conforme con ello, le propinó golpes a uno de ellos, ocasionándole lesiones en su integridad física, motivando que los uniformados se vean obligados a reducirlo haciendo uso racional de la fuerza pública, hasta colocarle las esposas por razones de seguridad, teniendo en cuenta que el hombre estaba fuera de sí, resistiéndose en todo momento al procedimiento.

Luego, en presencia de testigos, se labró el acta de secuestro de la bebida alcohólica. y se informó del procedimiento a la jueza de turno, Dra. Laura Karina Paz, donde el hombre quedó imputado en la causa judicial y recuperó su libertad.

El oficial lesionado fue examinado por el médico policial de turno, informando que presenta lesiones leves, instando acción penal por lo sucedido, iniciándose una causa judicial caratulada “Amenaza, Lesiones, Atentado y Resistencia contra la Autoridad y Coacción”, sustanciado con intervención de la justicia.

