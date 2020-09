Patricio Tabarez: “La motivación es pelear el título, voy por eso”

Compartir

Linkedin Print

El alero es la nueva contratación del Club del Parque Mitre, y dejó plasmada sus apreciaciones antes de llegar a la ciudad para calzarse la indumentaria remera.

Patricio Tabarez es hombre de básquet, en sus 29 años nunca hizo otro deporte y desde pequeño mamó la pasión que mostraban sus hermanos mayores en la cancha. Vivía diariamente con la naranja en su lugar de origen, Presidente Derqui, provincia de Buenos Aires. Profesionalmente recorrió Liga B (actualmente Federal), TNA y Liga Nacional.

Pasó por Peñarol, Hispano Americano, Obras Basket y Boca Juniors, y hoy es la nueva apuesta de Regatas Corrientes, el equipo dirigido por Lucas Victoriano que se arma con miras en la nueva Liga Nacional 20/21. Eligió el club “por la ambicion que tienen como proyecto, porque vienen haciendo las cosas bien hace muchos años y son un club que siempre se pone la vara muy alta al empezar cada torneo, asi que estoy muy ansioso y con ganas de empezar”, reconoce el jugador que promedió 14.5 puntos y 4.5 rebotes en sus 27 partidos de la última temporada.

Si bien en su carrera no compartió equipo con nadie de su nuevo plantel, dice estar muy contento porque el club tiene “un objetivo claro que es pelear el campeonato. Cuando apareció la opción, a diferencia de otras posibilidades que tuve en este mercado, lo que más me tentó fue esto, que es un equipo decidido a pelear el campeonato. Y además viene armándose de hace varios años, ya conocen cómo trabaja Lucas, y creo que corren con mucha ventaja. La principal motivación fue pelear el título, voy por eso.”

En cuanto a la modalidad de juego de Victoriano asegura que “cuando ya lo plantean de movida y vos sabes al tipo de proyecto que te estas sumando, cambia mucho la ecuación. Porque una cosa es encontrarte con eso, con que de repente no sos titular y vos fuiste con esa idea, y otra cosa es encontrarte con el proyecto de Lucas, que quiere que el equipo crezca al unísono, eso la verdad es que es muy importante. Pero bueno, también depende mucho de los jugadores, saber que dependemos todos de que todos rindan en alguna parte… va a ser un trabajo constante a lo largo de la temporada para lograr eso”, admite Patricio.