Patrick Dempsey reveló sus secretos para mantenerse en excelente forma a sus 57 años

Como el vino que mejora con los años, el “hombre vivo más sexy” del 2023 reveló algunos de sus secretos para mantenerse en la excelente forma que presume a sus 57 años. En su reciente entrevista con People, Patrick Dempsey no solo compartió la forma en la que equilibra su carrera con su régimen de actividad física, sino su mayor tentación culinaria, de la cual echó responsabilidad a su hija mayor.

En el reportaje de la portada de People de esta semana, el eterno galán de Hollywood se confesó acerca de su compromiso con la salud y el bienestar a medida que va envejeciendo y la importancia que le va dando a dichas cuestiones. Sin embargo, el actor admite que no es un camino fácil, al contrario, es un reto que implica compromiso, disciplina y un esfuerzo mayor conforme pasan los años.

Reconocido como el hombre más sexy de 2023 por People, el actor de 57 años reconoció que su motivación principal para mantenerse en forma son sus hijos gemelos de 16 años, Sullivan y Darby. “Están encima de mí sobre mi dieta, sobre si estoy entrenando lo suficiente, si estoy trabajando lo suficientemente duro. Son muy buenos para mí y se lo agradezco, me desafían”, expresó la estrella de “Grey’s Anatomy”.

Dempsey enfatiza en sus deseos de mantenerse activo permanentemente. Tanto él como su familia tienen claro la importancia de la actividad física a medida que uno va ganando edad. “Cuanto más viejo te haces, más trabajo tienes que hacer para volver a la línea de base que tenías cuando tenías 20 años. Y psicológicamente es muy bueno para ti y yo quiero estar activo, quiero poder moverme”, continuó.

Con proyectos cinematográficos en el horizonte, incluyendo su regreso en “Acción de Gracias” y “Ferrari”, el actor busca mantenerse activo y en forma para afrontar los desafíos físicos de sus roles en pantalla. Para ello, ha incorporado en su día a día una rutina de entrenamiento para la que siempre se levanta temprano en la mañana.

“Así te sientes mucho mejor. Así que me levanto por la mañana, hago ejercicio en el gimnasio de casa y luego juego al tenis o algo así con los niños o hago algo de ciclismo e intento mantenerme activo”, reveló.

Aunque disfruta del ciclismo y la bicicleta de montaña, admitió que su apretada agenda laboral ha estado limitando su tiempo para estas actividades. Sin embargo, el también piloto automovilístico planea retomar un enfoque más constante en su rutina de ejercicios, incluyendo sesiones de pesas y cardio en el gimnasio al menos tres veces a la semana.

“Estoy empezando a acelerar ahora que mi agenda me permite ser un poco más constante”, dijo.

Al abordar sus hábitos alimenticios, el actor confiesa ser “bastante bueno en su mayor parte”. Sin embargo, su mayor flaqueza recae en los dulces y productos de panadería. ¿La responsable? Su hija Talula de 21 años, una apasionada chef pastelera.

“Me encantan los productos de panadería y mi hija es una gran chef pastelera y siempre está experimentando, así que siempre estoy comiendo eso” admitió Dempsey. “Así que esa es mi debilidad: los productos de panadería y los dulces. Me encantan los dulces”.

El actor alcanzó la fama mundial gracias a su interpretación del doctor Dereck Shepherd en la serie “Grey’s Anatomy” durante una década y, recientemente, ha sido escogido como “el hombre más sexy vivo” del 2023 por la revista People, lo cual confesó haber esperado desde hace mucho.

Respecto a cómo reaccionó al nombramiento, Dempsey aseguró que “quedó en shock”, comparándose a sí mismo como “la dama de honor” que nunca había podido atrapar el ramo hasta ahora.