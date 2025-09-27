Patrona del CEPF: “La Virgen del Rosario nos reunió en una gran fiesta de fe y comunidad en Herradura”



La celebración de la Virgen del Rosario, patrona del Camping de LA ENTIDAD en Herradura, se vivió una jornada de fe y encuentro comunitario.

“Fue una celebración con una masiva asistencia de feligreses que llegaron hasta el camping para rendir homenaje a nuestra patrona. Se ofició una misa y luego compartimos actividades recreativas y refrigerios destinados especialmente a los niños vecinos del lugar”, JULIO CESAR MARTINEZ, Secretario de Turismo de la insnstitucion., destacó que “las actividades incluyeron también avistajes de aves y recorridos por los predios que LA ENTIDD recuperó de intrusos, lo cual nos llena de satisfacción porque hoy esos espacios están nuevamente al servicio de las familias Y LA COMUNIDAD TODA .

“La coordinación estuvo a mi cargo, junto con Lucio Rojas, responsable de la concesión de la cantina del camping. Fue un esfuerzo conjunto para que todo salga de la mejor manera y para que cada asistente se sienta parte de esta gran comunidad”, subrayo el Presidente del CEPF,LIC. Faustino «Yiyo» Duarte, quien señalo que las actividades foramn parte de lal cronograma instituiconal que comprende admeas activiadeas deportivas y culturales para seguir apostando a Herrdura como un centro turisticos de la region NEA.

Finalmente, expresó que “la Virgen del Rosario es un símbolo de unión para nosotros, y celebrarla en este predio del CEPF es una forma de fortalecer la fe, la esperanza y la convivencia de quienes formamos parte de esta gran familia de empleados públicos.