Patronato remontó un partido increíble e igualó 2-2 ante Arsenal en Paraná

Arsenal y Patronato fueron protagonistas del mejor partido de la jornada 18 de la Superliga. Ambos necesitados del triunfo, el local para salir de la zona roja y el visitante para ilusionarse en la pelea por el título, se preocuparon más por atacar que por defender y dejaron el marcador 2 a 2 en un encuentro electrizante que pudo haber sido para cualquiera, pero acabó con igualdad.

El Patrón dominó las acciones en los primeros diez minutos a partir del manejo de Lautaro Torres y presión en la salida de Arsenal. Pero poco a poco la visita comenzó a hacer pie en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Empezó a recuperar el balón más adelante, los laterales hicieron más ancha la cancha y las llegadas de riesgo brotaron a partir de los remates de Torrent y de Juanchón García.

A los 18 llegó la apertura del marcador mediante una jugada muy bien elaborada: Juan Cruz Kaprof habilitó de taco la proyección de Emiliano Papa, quien buscó a Nicolás Giménez por el dentro. El mediocampista ofensivo sacó el remate que se coló por debajo del cuerpo de Ibáñez y puso el 1-0.

En las transiciones rápidas, el Arse pudo ampliar el marcador gracias a una arremetida de García y a un intento de Álvarez Suárez. Y a los 34′ halló el 2-0 en una pelota parada: Fabio Pereyra cabeceó con violencia, respondió Ibáñez, pero en el rebote Kaprof firmó la segunda conquista del duelo.

En el inicio del complemento, el visitante pudo haber festjado el 3 a 0 con un tiro libre, pero el balón se estrelló en el palo y rodó sobre la línea de gol hasta perderse por el fondo. En la contra, el local descontó a través de Cristian Tarragona. Gabriel Ávalos ganó en el área tras un centro desde la derecha y le sirvió el tanto al número 9 que cabeceó al primer palo.

Dos minutos después llegó el 2 a 2, un nuevo centro al área encontró solo a Tarragona, quien esta vez ganó en el primer palo y definió al segundo, en una definición a la que el arquero Danie Sappa no pudo llegar.

Luego de un parate de 15 minutos por falta de luz, las acciones se reanudaron. La mitad de cancha pasó a ser una zona de paso más que una de transición y las acciones se multiplicaron en las áreas.

Ibáñez y Sappa tuvieron que trabajar para defender sus arcos porque ambos entrenadores fueron ofensivos en sus decisiones tácticas. Gustavo Álvarez mandó a la cancha a Luna, Delgadillo y Vietto, todos atacantes, mientras que Serio Rondina puso a Soñora, Rescaldani y Méndez para renovar el tridente de arriba.

A pesar de los esfuerzos de ambos conjuntos, el marcador no se movió y terminó 2 a 2, un resultado que no dejó nada conforme al local que sigue en la zona roja. Por su parte, Arsenal suma 29 puntos y está sexto en la tabla, a dos unidades de la zona de clasificación Copa Libertadores.

En la próxima jornada, los de Sarandí recibirán a Talleres el lunes a las 19:00 y Patronato visitará a Gimnasia el sábado a las 17:35, en una verdadera final por el descenso.