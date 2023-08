Paula Chaves fue terminante al hablar de su relación actual con Zaira Nara: «La vida misma»

La modelo se refirió a la madrina de su hija menor, con quien el vínculo se enfrió desde que tuvo un romance con Facundo Pieres, su exnovio

Paula Chaves y Zaira Nara fueron primero colegas, luego se hicieron amigas y con el tiempo se volvieron inseparables. Las modelos transitaron su camino en el medio y trasladaron la relación a sus familias, al punto que la menor de las Nara es madrina de Filipa, una de las hijas de Paula y Peter Alfonso. Sin embargo, la relación entre ambas se fue deteriorando y hoy parece no tener retorno.

Los problemas comenzaron durante el verano, cuando Zaira inició un romance con Facundo Pieres, quien en el pasado tuvo una relación con Paula. Si bien oportunamente ambas minimizaron la situación, de hecho Nara nunca terminó de oficializar del todo el vínculo con el polista, la amistad se fue enfriando.

De las declaraciones protocolares, las modelos pasaron a enfrentar la situación. Ya no se mostraron juntas y fue Chaves la primera en admitir que estaban en un impasse. Y ahora fue un poco más allá, y en sus historias de Instagram admitió que este momento con Nara las encontraba transitando la vida por caminos diferentes.

Todo ocurrió en un intercambio con sus seguidores, a quienes invitó a que le realizaran preguntas, y uno apuntó a la amistad que ya no es. “¿Nunca más se hablaron con Zaira? Es la madrina de Filipa”, se leyó en la función de la red social. Y esta vez, Paula no anduvo con vueltas. “La vida misma. Las relaciones cambian. Y ningún título debe atarte a ninguna persona”, señaló reflexiva en un comienzo, antes de ir al grano. “Está todo bien. Pero nuestros no están más en la misma sintonía”.

La referencia a la niña, la hija menor de Paula y Pedro, cobra relevancia ya que a principios de julio le festejaron su cumpleaños número 3. Zaira no fue de la partida en el festejo presencial, ya que, más allá del distanciamiento, por esos días se encontraba de viaje en Tailandia. Sin embargo, tuvo un gesto en el universo virtual al comentar la publicación con la que Chaves saludó a su hija. “La más hermosa”, escribió la morocha, alentando las posibilidades de un acercamiento, aunque por las últimas palabras de Chaves, todavía no se produjo.

Por ese entonces, Zaira se había referido al vínculo con quien fuera su amiga en diálogo con LAM. “¿Creés que hay alguna posibilidad de charla entre ambas?”, le preguntó el cronista a lo que ella contestó: “Yo la amo a Pau. Pau es mi familia. Soy la madrina de Filipa. Lo adoro a Pepe también. Yo los presenté”, afirmó Nara de manera contundente. Por entonces, Pedro también se manifestaba positivo respecto a una posible reconciliación entre su hermana y su amiga.

“Yo la quiero mucho, se la quiere mucho en la familia, y me parece que es algo que está pasando, que el tiempo se va a acomodar. Pero soy sincero, tampoco es algo en lo que me meto”, admitió el productor en una nota a Socios del espectáculo. “Se va a arreglar”, añadió convencido el actor, quien incluso se mostró dispuesto a ser parte de un encuentro en el que estén presentes los cuatro para limar asperezas. “Jugamos al fútbol juntos en la despedida de Ponzio, nos toco compartir equipo. La mejor onda, fue en otra vida”, refiriéndose a Pieres y su anterior relación.

