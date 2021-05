Paula Chaves habló de las secuelas que le dejó el coronavirus: “Me quedó el gusto medio atrofiado”

Compartir

En febrero de este año, Paula Chaves confirmó que había dado positivo de coronavirus, y unos días después su pareja Pedro Alfonso también dio positivo. La conductora y el actor cumplieron con el aislamiento en su casa, junto a Olivia, Baltazar y Filipa. Sin embargo, la enfermedad le dejó algunas secuelas a la modelo y conductora que lo hizo durante la emisión de La Peña de Morfi.

Ayer, Paula Chaves volvió a estar junto a Jésica Cirio y Ariel Rodríguez en la conducción del ciclo de Telefe que lleva adelante Gerardo Rozín, ausente por unos estudios médicos. En un momento, la conductora probó una empanada de carne frita que preparó el chef Rodrigo Gascón y ahí hizo la salvedad. “Está espectacular, pero debo decir que después del COVID-19 me quedó el gusto medio atrofiado. Me cuesta encontrar los sabores”, comentó. “No soy parámetro. Imaginate Rodri si te digo ‘no están tan buenas’ en vivo”, agregó para ponerle humor a la situación.

Durante la enfermedad, Paula sufrió mucho dolor de cuerpo y se le inflamaron los ojos, un síntoma poco casual en los casos que se conocen a diario en nuestro país que hasta el momento tiene un total de infectados que asciende a 2.993.865 y las víctimas fatales son 64.096. En las últimas 24 horas, se registraron 231 muertes y 16.502 nuevos contagios de coronavirus.

Hace unas semanas, Paula Chaves y Pedro Alfonso cumplieron 10 años de pareja y ella recordó el aniversario en su cuenta de Instagram, publicando una serie de románticas postales de la pareja, solos y con sus hijos. “Hasta el infinito”, escribió la modelo en la primera de las fotos. “10 años así, como el primer día”, agregó en la siguiente, en la que ambos se miran enamorados. “Con más arrugas y menos horas de sueño por día”, comentó en la imagen siguiente.

En tanto, Pedro le dedicó un posteo en su feed: “La paz que siempre me das”, le escribió a su mujer junto a una postal de la pareja, en blanco y negro. En sus Instagram Stories, subió un gracioso video en el que se lo ve a él posando ante una cámara y cómo a la foto se fueron agregando, de a uno, Paula, Olivia, Baltazar y Filipa, conformando así una instantánea familiar.

Paula Chaves y Pedro Alfonso se casaron el 5 de octubre de 2014 en la Iglesia de San Patricio de Villa Urquiza. En ese momento, su primera hija, Olivia, tenía 1 año y fue testigo de la emotiva ceremonia religiosa. Luego, la pareja celebró su unión con una gran fiesta en Nordelta con sus amigos y familiares.

