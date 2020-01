Paula Chaves y Pedro Alfonso revelaron el nombre que le pondrán a su futura hija

Compartir

Las últimas Fiestas fueron muy especiales para Paula Chaves y Pedro Alfonso, ya que la conductora eligió el día de Navidad para anunciar que estaba nuevamente embarazada.

“Esta banda se agranda… Llenos de amor y más juntitos que nunca!!!”, escribió Paula, acompañando sus palabras con la foto de ella abrazada a sus hijos Olivia y Baltazar. “Es un día muy especial… Vamos a ser 5. Te amamos y bancamos en todas a Pedro Alfonso. Son mi vida!”, escribió la modelo desde Villa Carlos Paz, donde su marido protagoniza la obra Atrapados en el Museo junto a Fredy Villarreal, Flor Torrente, Julieta Prandi y Rodrigo Noya, entre otros.

Claro que las novedades no quedaron ahí, ya que apenas unos días más tarde, casi sobre la llegada del Año Nuevo, la actriz reveló que se venía otra nena. “Con la llegada de esta hija decidí que seré madre por última vez”, expresó en una nota con la revista Gente.

Ya con el sexo confirmado, sólo restaba saber qué nombre habían elegido para la niña en camino, y fue nuevamente Paula la encargada de hacer el anuncio, esta vez en diálogo con Incorrectas, el ciclo que conduce Moria Casán a través de la pantalla de América.

“No, a mí me gusta y no me quería apresurar, quería buscar otras opciones para proponer a la familia, pero bueno… Olivia más que nada lo elegí yo, Baltazar lo eligió Pau, y ahora bueno, ya creo que…”, introdujo el anuncio Pedro. “¿No lo quieren decir?”, les preguntaron desde el estudio.

“No, es que todavía no sé si está confirmado. ¿Sabés lo que pasa con el nombre? Yo muchas veces lo digo a último momento porque si no, están… Se arma como un debate con esto de ‘ay, le pusieron el nombre, que es raro, que no es raro’, viste que se arma como un debate, en la familia inclusive”, esgrimió Paula.

“Pero cuál es el nombre, queremos saber”, los “presionó” Mica, quien también integra la obra de Pedro.

“Yo quería Moria, pero vos no querías”, acotó Peter con su habitual humor.

“No, yo por mí lo digo, no hay misterio. No, creo que le vamos a poner, creo que le vamos a poner, porque puede cambiar todo a último momento, Filipa Alfonso”, lanzó en el móvil con Mica Viciconte.

“No, se lo vamos a facilitar, Filipa con una sola F y una sola P”, agregó luego con humor ante la consulta sobre si se escribiría con “Ph” o con «F».

“Me encanta que es un nombre como monárquico, como del rey Felipe”, cerró La One, saludando la decisión de la pareja.