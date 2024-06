Paula Varela sorprendió al hablar del ex de Sabrina Rojas, con quien estaría viviendo un nuevo romance

La panelista de Socios del Espectáculo reveló que Juan Pablo Inigizian tuvo un bebé dos meses atrás, fruto de una relación anterior, y ahora habría vuelto a apostar al amor con la actriz.

Luego de que se conociera que Sabrina Rojas habría apostado nuevamente al amor de la mano de Juan Pablo Inigizian, un exnovio con el que aseguran que estaba a punto de casarse antes de conocer y enamorarse de Luciano Castro, Paula Varela sorprendió en vivo al hablar de este joven en Socios del Espectáculo.

“No te digo que Sabrina lo va a blanquear y van a salir a mostrarse como una familia ensamblada, eso no. Me han contado mucho más que no voy a decir, pero tienen relaciones y se están cruzando”, comenzó diciendo Paula en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece.

“Él estaba en pareja con Daniel Urzi, una relación un poquito tormentosa porque salieron, se separaron y parece que él estaba medio flojo de papeles en algún momento”, agregó, en referencia a otra famosa con la que salió Juampi.

Y cerró, sorprendido al resto de sus compañeros: “Él acaba de ser papá con otra chica. Sabrina se iba a casar con él, pero hizo una obra con Luciano Castro, se enamoró y lo deja. Este chico quedó muy mal, muy triste en su momento, pero bueno. Volvió por la revancha”.

