Paulo Dybala brilló con dos goles en la aplastante victoria de la Roma por 7-0

El estadio Olímpico de la capital italiana entregó un espectáculo notable a cargo de la Roma. Es que el combinado liderado por José Mourinho se impuso con autoridad sobre el Empoli, en un duelo que estuvo marcado por el monólogo de los intérpretes locales. En el encuentro válido por la cuarta fecha de la Serie A, el dueño de casa abrió el marcador a través de Paulo Dybala.

El cordobés expuso toda su técnica en la ejecución del penal, con el que los romanos iniciaron la victoria. Con la cara interna de su zurda, el ex Instituto buscó el ángulo superior izquierdo de Etrit Berisha, quien a pesar de sus esfuerzos jamás estuvo cerca de desviar el balón.

Cuando el cronómetro del árbitro Juan Luca Sacchi sólo marcaba los 8 minutos del primer tiempo, la Roma comenzó a liquidar su compromiso. Mediante una acción que comenzó y terminó Renato Sanches, el portugués extendió la diferencia con un cabezazo, ante la mirada de una defensa vulnerable y estática. El único aspecto negativo para el volante lusitano, fue la molestia muscular que sintió durante la primera etapa, que lo obligó a salir para dejarle su lugar a Edoardo Bove.

Antes de que llegara el descanso, el combinado de Mou transformó el triunfo en goleada gracias a una falla ajena. La sociedad compuesta por Paulo Dybala y Bryan Cristante desarticuló a la última línea del equipo de Paolo Zanetti y Alberto Grassi marcó contra su propia valla: 3 a 0.

En el complemento La Joya volvió a encandilar con su brillo. El atacante argentino volvió a exhibir su calidad al capitalizar una gran proyección de Diego Llorente y desarmar a pura gambeta a la defensa rival. Un golazo que tuvo la disciplina táctica en el avance del lateral y el potrero argentino con los quiebres de cintura que desacomodaron a los férreos centrales del Empoli. Y cerca del final estuvo cerca de llevarse la pelota, dado que con un tiro libre exquisito hizo temblar al travesaño. El sonido metálico lo privó de su hattrick en lo que fue el primer triunfo de la Roma en el campeonato.

Antes del cierre, Bryan Cristante tuvo tiempo para completar la manita. Fue el quinto tanto de un humillante triunfo que marcó las diferencias de jerarquía entre un equipo y otro. Además, Romelu Lukaku concluyó con el set y partido al celebrar el 6 a 0. Todo parecía resuelto, pero Gianluca Mancini demostró que no había piedad en el Coliseo romano y sentenció el 7 a 0 en una de las últimas escenas. Luego de un comienzo dubitativo, la Roma sumó su primera victoria para dar el puntapié inicial a una temporada en el que buscará volver a tener el protagonismo deseado.

Por su parte, la Fiorentina, con un gol del ex River Plate Lucas Martínez Quarta, venció como local a Atalanta por 3 a 2. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Artemio Franchi, en la ciudad toscana de Firenze, y el marplatense con pasado en el Millonario marcó el segundo tanto del elenco local; mientras que el italiano Giacomo Bonaventura y el marfileño Christian Kouamécompletaron los gritos de la Fiore; al tiempo que el neerlandés Teun Koopmeiners y el inglés Ademola Lookman marcaron para la entidad de Bérgamo.

En el Viola también tuvo una gran producción Nicolás González; mientras que en el Atalanta estuvo en el banco de suplentes el arquero del seleccionado albiceleste con pasado en Racing, Juan Musso.

En otros resultados de la jornada de la Serie A, el Clagliari y el Udinese, donde jugó el ex Newell’s Nehuen Pérez, empataron 0 a 0. Admeás, Frosinone, con el marplatense Matías Soulé y el cordobés Enzo Barrenechea, superó como local al Sassuolo por 4 a 2; mientras que el Monza y Lecce igualaron 1 a 1. La fecha se completará el lunes con lo partidos que animarán Salernitana contra Torino y Hellas Verona ante Bologna.

