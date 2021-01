Paulo Kablan se reinfectó de coronavirus: se había contagiado en el mes de julio

Compartir

Florencia Peña comenzó su programa comunicando algunas ausencias en Flor de Equipo, el magazine que conduce por la pantalla de Telefe. “Les queremos contar que hemos tenido un par de bajas esta semana”, indicó, y detalló que Carmela Bárbaro y Paulo Kablan dieron positivo de COVID-19 y se encuentran aislados.

Además de compartir el ciclo de las mañanas de Telefe, los periodistas son compañeros de Ruleta Rusa, en Rock and Pop, y se especula que podrían haberse contagiado en el estudio de la radio. Ante este panorama, el resto del equipo se hisopó y dio negativo. Noelia Antonelli, por su parte, contó que en diciembre pasado se realizó un estudio de rutina y los resultados arrojaron que había transitado la enfermedad de manera asintomática: “No sé cuándo lo tuve, me enteré porque generé anticuerpos”.

El caso de Paulo Kablan es de reinfección ya que es la segunda vez que contrae coronavirus: se había contagiado en julio del año pasado. “Voy por un récord. Me hisoparon dos veces en mi vida y las dos veces di positivo”, aseguró este lunes a través de una videollamada que brindó desde su casa, en donde está aislado junto a parte de su familia.

“Puede haber sido en la radio. Tengo otros trabajos…”, especuló el periodista, y agregó: “Ese estudio (por el de Telefe) es enorme, tiene mucho distanciamiento. Estamos con barbijo hasta el momento de salir al aire. Es muy difícil contagiarse”.

Y se refirió a su caso, al haberse reinfectado. “Yo pensé que venía con más diferencia. En mi caso está científicamente comprobado que no es así. Por eso hay que cuidarse”, dijo, y detalló que, a diferencia de la otra vez que transitó la enfermedad de manera asintomática, esta vez perdió el olfato, tiene dolor de cuerpo y levantó temperatura. “Tuve febrícula, más de 37 pero menos de 38. No mucho más, por ahora vengo bien”.

Según le indicaron los médicos que están siguiendo su evolución, si se siente bien y ya no tiene más síntomas, entre lunes y martes podrá retomar sus actividades laborales.

Paulo Kablan se encuentra aislado en su casa junto a uno de sus hijos y su esposa. El resto de su familia, en tanto, se encuentra dividida a raíz de la reinfección del panelista. “Mi nieta y mi nuera están en Pilar y se van a quedar allá. Uno de mis hijos que venía de la costa se aisló en la casa de un amigo, y otro de mis hijos se hisopa en las próximas horas”, dijo sobre el protocolo que cumplirán sus seres queridos ante el positivo del periodista especialista en policiales.

