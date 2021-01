PCR a trabajadores esenciales: Gómez adelantó que se habilitará el Hospital de Día del 2 de Abril

Compartir

En un nuevo parte de prensa del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, el doctor Aníbal Gómez, ministro de la Comunidad y a cargo de Desarrollo Humano adelantó que “el gobernador Gildo Insfrán planteó que se establezca un nuevo lugar para los hisopados de los trabajadores esenciales que deban trasladarse al interior provincial. Estará emplazado en el Hospital de Día del barrio 2 de Abril”.

En este marco, recordó que “esto es un requisito para todos los trabajadores esenciales que deban trasladarse desde la ciudad de Formosa a cualquier punto del interior, ya sean ganaderos, agricultores, comerciantes, personal de Vialidad, etc”.

Asimismo, señaló que si bien la circulación entre localidades está prohibida, dichos trabajadores “tienen la libertad de trasladarse y para proteger a la población es que se solicita que viajen con un PCR negativo, evitando de esta manera exponer a las personas con las que se tomará contacto”.

En este contexto, comentó que “a partir de esta nueva situación, el gobernador (Gildo Insfrán) ha planteado que se establezca un nuevo lugar para los hisopados de los trabajadores esenciales que deban trasladarse al interior provincial. Estará emplazado en el Hospital de Día del barrio 2 de Abril”.

Sobre el final, manifestó que un equipo técnico del Ministerio de Desarrollo Humano trabaja en el lugar desde este martes con el fin de “tenerlo listo” y que rápidamente se logre dar respuestas a las demandas. Hasta entonces las y los trabajadores esenciales que requieran del estudio de PCR, deberán seguir concurriendo a la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC).

Por otro lado, el ministro de la Comunidad y a cargo de Desarrollo, remarcó que los ingresos para casos especiales de salud, “no están ni estuvieron suspendidos desde el inicio de la pandemia. Simplemente son programados y ordenados”. A la vez, brindó información relevante para la comunidad de diferentes ámbitos.

En este sentido, aseguró que desde el inicio de la pandemia en la provincia estuvo asegurada la coordinación de pacientes que deban ser tratados clínicamente y/o derivados y explicó la metodología para estos casos; “los pacientes oncológicos, por ejemplo o con enfermedades agudas provenientes del interior provincial que deban asistir a turnos programados con algún hospital de la ciudad, y cuyos turnos no puedan reprogramarse por la complejidad del caso, continúan su tratamiento sin interrupciones”.

Señaló que los directores de ambos hospitales se comunican entre sí para coordinar la derivación, sumada a la intervención del área social de cada establecimiento y que “a estos pacientes se les sigue brindando el servicio de ambulancia para su traslado, como siempre se hizo, eso no se cortó nunca”.

“Cabe aclarar que lo que se está haciendo es descentralizar la atención, para evitar la saturación de los hospitales de 3er nivel de atención. Es decir, se busca que los hospitales distritales vayan dando respuesta a su área de cobertura, según la complejidad del paciente. Pero por su supuesto, si no se puede dar respuesta en ese hospital, se lo deriva a Formosa”, subrayó Gómez.

En este marco, ejemplificó que puede pasar que Ingeniero Juárez derive a los pacientes a Las Lomitas debido a que su hospital está destinado, por el momento, a la atención de pacientes COVID positivos asintomáticos y que, “si en Las Lomitas no se le puede dar respuesta -dada la complejidad del caso- este paciente es derivado a Formosa capital”.

Al respecto de los turnos, el ministro explicó que son otorgados “de urgencia” si surgen situaciones que lo requieran y que se respetan aquellos ya programados y destacó que hay otros que debido a la patología no pueden suspenderse: “Sólo se pueden posponer aquellos que no demanden urgencia, a fin de organizar y evitar aglomeraciones en los hospitales”.

En cuanto al hisopado, Gómez señaló que “si es una urgencia, se traslada al paciente y se realiza el hisopado aquí, con todas las medidas de bioseguridad por supuesto y el personal que lo traslada regresa a la ciudad capital sin tener contacto con nadie”.

“En el caso de que sea una derivación programada con tiempo, y si el paciente viene de alguna localidad con circulación viral, se le realiza el hisopado antes de salir y en 3 hs obtiene el resultado”, agregó.

