«Peajes disfrazados»: intimaron a nueve municipios portuarios a eliminar tasas por $25.000 millones

La Federación de Acopiadores de Granos intimó a nueve municipios portuarios a eliminar imposiciones que gravan la circulación, el arribo y la descarga de los camiones en los puertos. Lo hizo a través de cartas documentos a las municipalidades santafesinas de Timbúes, Villa Constitución, Alvear, General Lagos, Rosario, Arroyo Seco, Ramallo, San Lorenzo y Puerto General San Martín. De no encontrar una solución, el caso va a llegar a la Justicia.

Acopiadores instó a estos municipios a “terminar con el cobro de verdaderos peajes disfrazados de tasas retributivas de servicios aplicados a la circulación, arribo y descarga de camiones en las instalaciones tanto en fábricas como en puertos, existentes en sus jurisdicciones”, según informó. En la entidad explicaron que esto comenzó a pasar hace cerca de 10 años, con una contribución inferior que con el tiempo se fue acrecentando. El reclamo lo habían hecho anteriormente los conductores de los camiones, pero no tuvieron éxito.

“A raíz de estas maniobras, estos nueve municipios reciben para rentas generales una suma que oscila los $25.000.000.000 anuales: una situación que resulta irrazonable, inconstitucional, desproporcionada y arbitraria contra la producción granaria argentina”, sostuvo.

Argumentó que “el mal ejemplo de establecer una suerte de barrera interna se ha extendido y pasó a formar parte de las rentas generales de esos municipios, circunstancia que explica su incompetencia tributaria y la violación de derechos constitucionales de los asociados y de la cadena agroindustrial”.

En esa línea, desde la entidad agregaron que “una mera disposición municipal crea aduanas internas, alterando derechos y obligaciones de contratos privados pactados en el marco de la legislación de fondo, y de los usos y costumbres en el comercio de granos”.

“Por todo ello, la Federación seguirá cuestionando cualquier imposición de costos distorsivos que impacten sobre la competitividad de las exportaciones agroindustriales”, precisó.

El documento fue enviado por el abogado de la Federación de Acopiadores este jueves y dice: “De mi consideración: me dirijo a usted, en mi carácter de letrado apoderado general de la Federación de centros y entidades gremiales de acopiadores de cereales de la República Argentina, documental que acredita mi personería a su disposición, a fin de intimarlo por este medio fehaciente para que en forma inmediata cese en la percepción de la tasa que (con independencia de su denominación) grava la libre circulación de camiones por sus calles internas para descargar, con particular afectación de los asociados de la entidad que represento, bajo apercibimiento de tener que promover en forma urgente las denuncias y acciones judiciales que en derecho corresponden”.

“Ello en función de que tal tributo forzado por el solo hecho de circular por calles que no se encuentran siquiera en óptimas condiciones, importa una gabela irrazonable, inconstitucional, desproporcionada y arbitraria, alejada de todo servicio contraprestacional apto adecuado, concreto y efectivo del municipio a los que circulan por dichas vías comunales y que deben oblarla indefectiblemente para poder ingresar a las playas portuarias entablas das en su jurisdicción, producto de la actividad lícita y constitucional desarrollada”, señala.

Y agrega: “El cobro compulsivo que efectúa dicha comuna atenta claramente contra los art. 14, 16, 17; 18, 28, 33 y conc. de la constitución nacional, y sus correlatos de la carta magna provincial; ostentado un vicio de legitimidad manifiesto que compele a ser dejada de efecto con carácter de urgente, para así interrumpir los daños cuantiosos que produce a todo el sector rural en su conjunto, considerando que pesa a cargo del funcionario público el deber de evitar mayores daños en cuanto depende de la órbita de su gestión. (art. 1710 del c.C.C.N)“ .

“En definitiva, a la luz de la doctrina del supremo tribunal de justicia de la nación, al no verificarse la existencia de un hecho imponible gravable -circular y poner una barrera monetaria para trabajar- la carencia total de un servicio municipal individualizado que lesiona las arcas de la cadena agroindustrial por el solo hecho de ocurrir circunstancialmente al radio penalizado, sin rendición adecuada a los organismos provinciales competentes, todo lo cual hace que en caso de no claudicar su cobro a camiones como se viene haciendo, esta institución que estatutariamente los representa, se vería a articular ya los mecanismos administrativos y judiciales de rigor”, indica.

“Un combo de asfixia”

“Presión impositiva y aumento del gasoil, un combo de asfixia para los productores”. Con ese título, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) visibilizó la difícil situación que atraviesa el sector agropecuario e instó a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad que los representa a nivel nacional, a que refuerce los reclamos al Gobierno para “que se tomen decisiones que vayan en favor del productor”.

“El combo se compone de la pesada carga tributaria, donde abrevan el impuesto PAÍS y las retenciones, y los constantes aumentos de combustibles colocan a los productores en una encrucijada cada vez más complicada”, enfatizaron en el comunicado.

En un contexto actual muy complejo para el país, en Farer dijeron: “Nadie pone en duda la pesada herencia recibida, ni la importancia de los tributos para el equilibrio fiscal. Pero, en definitiva, el campo sigue siendo la ubre que se ordeña sin tener en cuenta la rentabilidad y la supervivencia de los productores”.

“Seguramente era necesario el sinceramiento del precio de los combustibles, pero ello debería estar enmarcado en una serie de medidas de corte estratégico que, por otro lado, tendiera a morigerar los costos productivos. En la realidad, ello no ocurre: sube el gasoil y se mantienen imperturbables el Impuesto País y las retenciones, entre otros tributos”, añadieron.Vale recordar que fue el mismo presidente Javier Milei 10 quien, días atrás, en el predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), donde se realizaba la Expo Angus de Otoño, prometió sacar las retenciones después de que se haga lo mismo con el impuesto PAÍS.