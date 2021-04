“Pechito” López: “Los pilotos de F1 vienen con un respaldo atrás”

Compartir

“Pechito” López pasó por Escudería Carburando, donde hizo referencia a la actualidad de la Fórmula 1, que no cuenta con pilotos argentinos.

José María López conoce bien la Fórmula 1. Fue piloto tester en Renault durante dos años y su falta de presupuesto le imposibilitó tener una butaca en el 2007, cuando Fernando Alonso abandonó el equipo. También estuvo cerca de ser piloto oficial en 2010, en un proyecto que finalmente quedó en la nada.

El piloto cordobés, actualmente en Toyota para el Mundial de Resistencia, estuvo en Escudería Carburando donde analizó la situación de los argentinos con respecto a la máxima categoría de automovilismo.

“Yo me niego a pensar de que la llama está apagada. La fe tiene que estar siempre. Es claro que la situación de Argentina no nos ha jugado a favor. Los pilotos de F1 vienen con un respaldo atrás, además de ser súper talentosos”, señaló.

“En una época sin tener respaldo se podía aspirar a llegar. En mi caso con suerte, buscar sponsor, estar en el lugar adecuado, pude estar muy cerca de correr. Fangio, Reutemann, llegaron con apoyo y hoy eso sigue siendo así”, agregó.

Por último, el cordobés hizo referencia a la cantidad de pilotos de todos los países que hay en este momento: “No solo son de Brasil, Europa, como antes, sino hay de todo el mundo. Eso también nos ha alejado, pero en Argentina hay talento de sobra y hay chicos la están peleando. Ojalá se de, es difícil, pero si uno realmente se propone algo las cosas pueden llegar a darse”.

