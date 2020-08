Pedido de juicio político al Defensor del Pueblo: “Van a dilatar el tema y así llegaremos a diciembre”

Compartir

Los bloques Juntos por el Cambio y Floro Eleuterio Bogado, de la Cámara de Diputados de la provincia, presentaron el miércoles en mesa de entrada una nota dirigida al Presidente Nato de la Legislatura, Eber Wilson Solís, para que en la próxima sesión especial se incluya en el temario el Proyecto de Resolución por el que se promueve el juicio político al Defensor del Pueblo de Formosa, Leonardo Gialluca.

“El Defensor del Pueblo es el símbolo de la decadencia de las instituciones en la provincia de Formosa, el aporte a la campaña del PJ es la muestra más evidente del ‘que me importa’. La desfachatez de defender al gobierno y no a la gente hace que sea cada vez más amarga la permanencia de este funcionario”, sintetizaron los opositores.

En este marco, el diputado provincial de Juntos por el Cambio Juan Carlos Amarilla en comunicación con el Grupo de Medios TVO lamentó que haya una “paralización de la actividad parlamentaria” que “no está explicada” y “tampoco hay respuestas de los pedidos”.

“Nuestro último pedido es del día miércoles donde nuestro bloque y el Boque Floro Eleuterio Bogado pedimos que convoquen a una sesión especial para que se le dé el ingreso formal y se derive a la Comisión respectiva el pedido de juicio político al Defensor del Pueblo”, asintió.

Al referirse a las sesiones dijo que el escenario se ve alterado por la pandemia y que “el Edificio está abierto, pero uno no puede ir al recinto para sesionar”.

“El sentido común indica que la Cámara debe convocarnos para trabajar en los temas que están pendiente”, indicó y añadió que “los diputados del oficialismo solo quieren sesionar cuando van a aprobar instrumentos que necesita el Gobernador de la provincia; hay un parlamento con poco protagonismo y nada de actividad, el único que sale generando algo es el Poder Ejecutivo”.

“Queremos volver a sesionar, estamos esperando que la Legislatura haga lugar a nuestros pedidos entre ellos el de juicio político. No podemos continuar con una Cámara paralizada”, cerró.

Por su lado, la diputada del Bloque Floro Eleuterio Bogado, Alejandra Andraus sostuvo que “hicimos una presentación solicitándole al Vicegobernador que se incorpore en el temario el pedido de juicio político al Defensor del Pueblo”.

Consultada si es que cree que hay elementos suficientes para iniciar un juicio al Defensor por los aportes al Partido Justicialista indicó: “sinceramente creo que esto se va a dilatar, vamos a llegar a diciembre, pero un momento más o un momento menos lo vamos a tratar porque vence su mandato. Si no tratamos su juicio político trataremos alguna designación”.

“En Formosa nos conocemos todos y básicamente el aporte al PJ es algo formal que realizó el Defensor del Pueblo porque fue en época de campaña y elecciones, él está activamente trabajando; el personal de la Defensoría del Pueblo está a cargo de escuela, está fiscalizando; si no era formal hubiese aportado a otros partidos políticos también”, lanzó la legisladora.

Por último, dijo que “en los últimos años vimos la parcialidad, porque en las cuestiones que tenía que salir a defender al pueblo no lo hacía y se volvió un Defensor del Gobierno”.