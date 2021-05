Pedirán ante la Justicia la vacunación del personal penitenciario

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el Dr. Carlos Lee -representante del sector penitenciario- adelantó que antes del mediodía realizará una presentación ante la Justicia para pedir la vacunación de todo el personal que cumple funciones en las cárceles de Formosa, además la misma se hará extensiva para las demás fuerzas federales.

“Teniendo en cuenta que fueron vacunados todos los presos y no así el personal esencial como lo son las fuerzas de seguridad, vamos a hacer una presentación de hábeas corpus de incidencia colectiva”, comenzó diciendo y agregó que “lamentablemente esta medida que se está planteando llega un poco tarde porque ya tuvimos el deceso de un gran personal penitenciario como lo era Angel Ibarra que dejó a una familia sin el sustento y el padre de familia”.

“Como sociedad debemos estar bregando que esto no suceda más; indudablemente el Gobierno a través de sus políticas sanitarias no prioriza al personal esencial de una manera adecuada”, dejó en claro.

Asimismo, el abogado patrocinante añadió que no entiende porqué vacunaron a los presos y a los funcionarios que los cuidan no ya que “no hablamos de una diferencia en vacunas que no podrán hacerlo”.

